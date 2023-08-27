«Лацио»
Новая кампания для римлян началась неудачно. На выезде «Орлы» потерпели поражение от аутсайдера прошлого сезона «Лечче» (1:2).
В прошлом сезоне «Лацио» выступил успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.
Коэффициенты матча Лацио — Дженоа
В своем последнем контрольном поединке «бьянкочелести» поглумились над заштатной «Латиной» на выезде, забив сопернику девять безответных мячей.
В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел три поражения и один раз победил, так что у него плохая форма.
«Дженоа»
Генуэзцы также неудачно провели стартовый тур Серии А. На своем поле они потерпели разгром от «Фиорентины», забив лишь один мяч и пропустив четыре.
«Дженоа» быстро вернулась в элиту итальянского футбола. Команда заняла итоговое 2 место в Серии В.
Сезон же «россоблу» начали успешно. В рамках первого раунда Кубка Италии «Грифоны» смогли переиграть «Модену» (4:3) в сверхрезультативном матче.
Поражение в первом туре Серии А коллектив прервал беспроигрышную серию в три поединка, поэтому у него не все так плохо, как могло показаться в стартовом матче первенства.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Дженоа» оценивается в 6,08, ничья — в 4,01.
В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в шести из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника.