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    «Лацио» — «Дженоа». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 27 августа 2023 года

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    «Лацио» — фаворит матча
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Августа 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Лацио»

    Новая кампания для римлян началась неудачно. На выезде «Орлы» потерпели поражение от аутсайдера прошлого сезона «Лечче» (1:2).

    В прошлом сезоне «Лацио» выступил успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Лацио — Дженоа

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  • 1.584.105.90Бонус$9500
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    В своем последнем контрольном поединке «бьянкочелести» поглумились над заштатной «Латиной» на выезде, забив сопернику девять безответных мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел три поражения и один раз победил, так что у него плохая форма.

    «Дженоа»

    Генуэзцы также неудачно провели стартовый тур Серии А. На своем поле они потерпели разгром от «Фиорентины», забив лишь один мяч и пропустив четыре.

    «Дженоа» быстро вернулась в элиту итальянского футбола. Команда заняла итоговое 2 место в Серии В.

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    • Сезон же «россоблу» начали успешно. В рамках первого раунда Кубка Италии «Грифоны» смогли переиграть «Модену» (4:3) в сверхрезультативном матче.

    Поражение в первом туре Серии А коллектив прервал беспроигрышную серию в три поединка, поэтому у него не все так плохо, как могло показаться в стартовом матче первенства.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Дженоа» оценивается в 6,08, ничья — в 4,01.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в шести из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Кто наберет первые очки в Серии А?
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