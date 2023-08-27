«Лацио» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Новая кампания для римлян началась неудачно. На выезде «Орлы» потерпели поражение от аутсайдера прошлого сезона «Лечче» (1:2).

В прошлом сезоне «Лацио» выступил успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Лацио — Дженоа 1X2Новым игрокам 1.584.105.90Бонус$9500

В своем последнем контрольном поединке «бьянкочелести» поглумились над заштатной «Латиной» на выезде, забив сопернику девять безответных мячей.

Все прогнозы на Серию А

В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел три поражения и один раз победил, так что у него плохая форма.

«Дженоа»

Генуэзцы также неудачно провели стартовый тур Серии А. На своем поле они потерпели разгром от «Фиорентины», забив лишь один мяч и пропустив четыре.

«Дженоа» быстро вернулась в элиту итальянского футбола. Команда заняла итоговое 2 место в Серии В.

Сезон же «россоблу» начали успешно. В рамках первого раунда Кубка Италии «Грифоны» смогли переиграть «Модену» (4:3) в сверхрезультативном матче.

Поражение в первом туре Серии А коллектив прервал беспроигрышную серию в три поединка, поэтому у него не все так плохо, как могло показаться в стартовом матче первенства.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Дженоа» оценивается в 6,08, ничья — в 4,01.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в шести из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника.