В субботу, 26 августа, в матче 3-го тура АПЛ-2023/24 «Брайтон» сыграет против «Вест Хэма». Начало поединка — в 19:30 по мск. «Брайтон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

В двух стартовых турах «Брайтон» одержал победы и теперь лидирует в АПЛ. Ему удалось разгромить с одинаковым счетом 4:1 «Лутон Таун» дома и «Вулверхэмптон» на выезде.

Команда минувший сезон провела достаточно неплохо. «Брайтон» занял высокое для себя шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Главным бичом «чаек» остаются слабоватые тылы. В 38 матчах прошедшего чемпионата в воротах команды побывало 53 мяча.

Все прогнозы на АПЛ

В трех последних матчах во всех турнирах, включая один товарищеский, коллектив не знает поражений при двух победах, так что он находится в отличной форме.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» неплохо стартовал в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Борнмутом» (1:1) на выезде он крупно обыграл «Челси» (3:1) на своем поле.

Команда провела противоречивый прошлый сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14 месте, зато выиграли Лигу конференций.

Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Байеру» (0:4).

Победа над «Челси» прервала серию без побед в четыре поединка, так что коллектив находится как минимум в хорошем эмоциональном тонусе после эффектной победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Вест Хэма» оценивается в 5,65, ничья — в 4,68.

Хозяева выиграли два последних матча.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,09.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,20, ведь в семи из восьми последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.