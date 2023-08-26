«Брайтон»
В двух стартовых турах «Брайтон» одержал победы и теперь лидирует в АПЛ. Ему удалось разгромить с одинаковым счетом 4:1 «Лутон Таун» дома и «Вулверхэмптон» на выезде.
Команда минувший сезон провела достаточно неплохо. «Брайтон» занял высокое для себя шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм
Главным бичом «чаек» остаются слабоватые тылы. В 38 матчах прошедшего чемпионата в воротах команды побывало 53 мяча.
В трех последних матчах во всех турнирах, включая один товарищеский, коллектив не знает поражений при двух победах, так что он находится в отличной форме.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» неплохо стартовал в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Борнмутом» (1:1) на выезде он крупно обыграл «Челси» (3:1) на своем поле.
Команда провела противоречивый прошлый сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14 месте, зато выиграли Лигу конференций.
Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Байеру» (0:4).
Победа над «Челси» прервала серию без побед в четыре поединка, так что коллектив находится как минимум в хорошем эмоциональном тонусе после эффектной победы.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Вест Хэма» оценивается в 5,65, ничья — в 4,68.
Хозяева выиграли два последних матча.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,09.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,20, ведь в семи из восьми последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.