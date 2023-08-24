«Юнион» сыграет на своем поле с «Лугано» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:30 мск. «Юнион» — «Лугано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион»

Эта команда относительно неплохо стартовала в своем чемпионате. «Юнион» сейчас занимает 3 место с 9 очками в активе.

Причем отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и атакует «Юнион» весьма достойно — 8 голов в четырех матчах.

Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. На выезде она пропустила четыре безответных мяча от «Мехелена».

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Зато до того «Юнион» легко взял три очка. Дома команда нанесла разгромное поражение «Хеверли Лувену» (5:1).

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе комфортный задел перед ответной встречей. Ждем от бельгийцев острых атак с первых минут!

«Лугано»

Эта команда стартовала в своем чемпионате весьма многообещающе. «Лугано» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 2 место в таблице.

Причем в 4 поединках игроки команды отличились 10 точными выстрелами. Пропущено же в свои ворота 4 мяча.

В предыдущем туре своего чемпионате «Лугано» добыл три очка. Дома команда учинила форменный разгром «Ивердон» (6:1).

После того «Лугано» прошел еще в 1/16 финала Кубка Швейцарии. На выезде команда отгрузила семь безответных мячей в ворота провинциального «Ганцвилля».

Швейцарцы явно будут действовать вторым номером. Впрочем, контратаки в исполнении «Лугано» весьма опасны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» предлагают — 1.55.

На викторию «Лугано» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.45.

Бельгийский клуб провалил свой последний поединок, что явно отразится на психологическом состоянии игроков .

Наш прогноз — Победа «Лугано» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.