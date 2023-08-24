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    «Лугано» не даст себя в обиду

    «Юнион» — «Лугано». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    «Лугано»
    «Юнион» сыграет на своем поле с «Лугано» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:30 мск. «Юнион» — «Лугано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Юнион
  • Брюссель
    •  Юнион 21:30 Лугано Лугано
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Юнион»

    Эта команда относительно неплохо стартовала в своем чемпионате. «Юнион» сейчас занимает 3 место с 9 очками в активе.

    Причем отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и атакует «Юнион» весьма достойно — 8 голов в четырех матчах.

    Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. На выезде она пропустила четыре безответных мяча от «Мехелена».

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    Зато до того «Юнион» легко взял три очка. Дома команда нанесла разгромное поражение «Хеверли Лувену» (5:1).

    Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе комфортный задел перед ответной встречей. Ждем от бельгийцев острых атак с первых минут!

    «Лугано»

    Эта команда стартовала в своем чемпионате весьма многообещающе. «Лугано» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 2 место в таблице.

    Причем в 4 поединках игроки команды отличились 10 точными выстрелами. Пропущено же в свои ворота 4 мяча.

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    • В предыдущем туре своего чемпионате «Лугано» добыл три очка. Дома команда учинила форменный разгром «Ивердон» (6:1).

    После того «Лугано» прошел еще в 1/16 финала Кубка Швейцарии. На выезде команда отгрузила семь безответных мячей в ворота провинциального «Ганцвилля».

    Швейцарцы явно будут действовать вторым номером. Впрочем, контратаки в исполнении «Лугано» весьма опасны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Лугано» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.45.

    Бельгийский клуб провалил свой последний поединок, что явно отразится на психологическом состоянии игроков.

    Наш прогноз — Победа «Лугано» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.

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    «Юнион» — «Лугано»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лугано» не даст себя в обиду
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