«Ракув» сыграет на своем поле «Копенгагена» в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Ракув» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ракув»

Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. При этом команда провела параллельно 3 поединка в чемпионате Польши.

Таким образом, «Ракув» прошел эстонскую «Флору» в первом раунде отбора, азербайджанский «Карабах» — во втором и кипрский «Арис» — в третьем.

«Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0), сыграл вничью с «Вартой» (2:2), проиграл «Пясту» (1:2) и одолел «Сталь» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последнем девяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при шести победах и двух ничьих, поэтому у него хорошая форма.

«Копенгаген»

Команда из одноименного города прошла две стадии квалификации Лиги чемпионов. Сперва датчане не заметили исландский «Брейдаблик», дважды уверенно его обыграв (2:0 и 6:3).

Затем клуб, не являясь фаворитом противостояния, сумел обыграть чешскую «Спарту» Прага, с которой дважды сыграл вничью, но победил по пенальти.

Команда также удачно стартовала в новом сезоне чемпионата Дании, набрав 15 очков в пяти играх. Сейчас «Копенгаген» уверенно лидирует в турнирной таблице с отрывом в три очка.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков при трех победах в последних из них, так что гости уж точно не выглядят слабее соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ракув», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Копенгагена» оценивается в 2,91, ничья — в 3,30.

В пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,13, ведь в шести из девяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.