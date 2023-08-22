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    Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?

    «Ракув» — «Копенгаген». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 22 августа 2023 года

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    «Ракув» — фаворит противостояния
    «Ракув» сыграет на своем поле «Копенгагена» в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Ракув» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Августа 2023 года
    Ракув
  • Ченстохова
    •  Ракув 22:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Ракув»

    Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. При этом команда провела параллельно 3 поединка в чемпионате Польши.

    Таким образом, «Ракув» прошел эстонскую «Флору» в первом раунде отбора, азербайджанский «Карабах» — во втором и кипрский «Арис» — в третьем.

    «Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0), сыграл вничью с «Вартой» (2:2), проиграл «Пясту» (1:2) и одолел «Сталь» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последнем девяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при шести победах и двух ничьих, поэтому у него хорошая форма.

    «Копенгаген»

    Команда из одноименного города прошла две стадии квалификации Лиги чемпионов. Сперва датчане не заметили исландский «Брейдаблик», дважды уверенно его обыграв (2:0 и 6:3).

    Затем клуб, не являясь фаворитом противостояния, сумел обыграть чешскую «Спарту» Прага, с которой дважды сыграл вничью, но победил по пенальти.

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    • Команда также удачно стартовала в новом сезоне чемпионата Дании, набрав 15 очков в пяти играх. Сейчас «Копенгаген» уверенно лидирует в турнирной таблице с отрывом в три очка.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков при трех победах в последних из них, так что гости уж точно не выглядят слабее соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ракув», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Копенгагена» оценивается в 2,91, ничья — в 3,30.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,13, ведь в шести из девяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Ракув» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
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