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    «Бари» одолеет сицилийцев

    «Бари» — «Палермо». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия В, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бари» — «Палермо»
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    Мишель Миньяни
    «Бари» сыграет на своем поле с «Палермо» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. «Бари» — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 18 Августа 2023 года
    Бари
  • Италия. Серия B
    •  Бари 21:30 Палермо Палермо
  • Италия. Серия B
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    «Бари»

    Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Бари» не удалось повыситься в классе, хотя шансы на это были.

    В финале плей-офф за выход в Серию А команда уступила «Кальяри». По сумме двух встреч «Бари» был бит (1:2).

    В новый сезон «Бари» вступает с явной целью выйти в элитный дивизион. По составу команда выглядит довольно прилично.

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    Интересно, что «Бари» не может обыграть «Палермо» уже почти 10 лет. Так что мотивации на эту встречу у хозяев будет с избытком.

    «Бари» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача выйти в Серию А.

    «Палермо»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 9 месте в таблице. Этот результат можно считать явно неудачным, ведь был шанс протиснуться в зону стыков.

    Правда, в контрольных матчах команда выглядела неуверенно. Из четырех спаррингов удалось отпраздновать лишь одну викторию.

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    • Свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Палермо» вылетел из Кубка Италии, уступив «Кальяри» в овертайме.

    До того команда добыла викторию в спарринге. Скромнейший «Тренто» был обыгран с легкостью (3:0).

    Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. Между тем, «Палермо» постарается добыть хотя бы зачетный пункт.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бари» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Палермо» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

    «Бари» явно намерен максимально успешно стартовать в чемпионате, плюс есть сверхмотивация наконец-то переиграть сицилийцев.

    Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Бари» — «Палермо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бари» одолеет сицилийцев
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