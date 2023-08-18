«Бари» сыграет на своем поле с «Палермо» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. «Бари» — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бари»

Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Бари» не удалось повыситься в классе, хотя шансы на это были.

В финале плей-офф за выход в Серию А команда уступила «Кальяри». По сумме двух встреч «Бари» был бит (1:2).

В новый сезон «Бари» вступает с явной целью выйти в элитный дивизион. По составу команда выглядит довольно прилично.

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Интересно, что «Бари» не может обыграть «Палермо» уже почти 10 лет. Так что мотивации на эту встречу у хозяев будет с избытком.

«Бари» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача выйти в Серию А.

«Палермо»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 9 месте в таблице. Этот результат можно считать явно неудачным, ведь был шанс протиснуться в зону стыков.

Правда, в контрольных матчах команда выглядела неуверенно. Из четырех спаррингов удалось отпраздновать лишь одну викторию.

Свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Палермо» вылетел из Кубка Италии, уступив «Кальяри» в овертайме.

До того команда добыла викторию в спарринге. Скромнейший «Тренто» был обыгран с легкостью (3:0).

Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. Между тем, «Палермо» постарается добыть хотя бы зачетный пункт.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бари» предлагают — 2.30.

На викторию «Палермо» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

«Бари» явно намерен максимально успешно стартовать в чемпионате , плюс есть сверхмотивация наконец-то переиграть сицилийцев.

Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.