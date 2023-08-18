«Бари»
Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Бари» не удалось повыситься в классе, хотя шансы на это были.
В финале плей-офф за выход в Серию А команда уступила «Кальяри». По сумме двух встреч «Бари» был бит (1:2).
В новый сезон «Бари» вступает с явной целью выйти в элитный дивизион. По составу команда выглядит довольно прилично.
Интересно, что «Бари» не может обыграть «Палермо» уже почти 10 лет. Так что мотивации на эту встречу у хозяев будет с избытком.
«Бари» уж точно будет активно атаковать. Перед командой поставлена однозначная задача выйти в Серию А.
«Палермо»
Эта команда минувший чемпионат завершила на 9 месте в таблице. Этот результат можно считать явно неудачным, ведь был шанс протиснуться в зону стыков.
Правда, в контрольных матчах команда выглядела неуверенно. Из четырех спаррингов удалось отпраздновать лишь одну викторию.
Свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Палермо» вылетел из Кубка Италии, уступив «Кальяри» в овертайме.
До того команда добыла викторию в спарринге. Скромнейший «Тренто» был обыгран с легкостью (3:0).
Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. Между тем, «Палермо» постарается добыть хотя бы зачетный пункт.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бари» предлагают — 2.30.
На викторию «Палермо» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Победа «Бари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.