«Рига» сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках ответного матча 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Рига» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

Команда из одноименного города уже успела пройти две стадии квалификации третьего по престижности европейского турнира. Сначала коллектив из Риги смог по сумме двух встреч одолеть исландский «Викингур» (2:0, 0:1), а затем сломил сопротивление венгерского «Кечкемета» (1:2, 3:1).

Рижская команда и так была аутсайдером данного противостояния, а после поражения (0:2) в первой игре стала еще большим андердогом. Судя по всему, «бело-голубые» закончат свои выступления в еврокубках.

Также «Рига» продолжает выступления в чемпионате Латвии. Команда занимает первое место по итогам 26 туров. В активе коллектива сейчас 67 очков и он на три пункта опережает второй РФШ. Остальные соперники уже отстали на много и не смогут побороться за трофей.

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Помимо этого, подопечные Томислава Стипича продолжают борьбу за Кубок страны. Рижане уже успели пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграют против «Ауды».

«Твенте»

Команда из города Энсхеде смогла преодолеть одну стадию квалификации Лиги конференций. Нидерландская команда смогла только в овертайме пройти шведский «Хаммарбю» (1:0, 1:1). Судя по всему, «тюккерсы» смогут пробиться и в финал отбора, где сыграют с сильнейшим в паре «Фенербахче» — «Марибор».

На выходных «гордости Востока» стартовали в новом сезоне чемпионате Нидерландов. Они на выезде смогли уверенно переиграть «Алмере Сити» (4:1). По итогам прошлого сезона команда стала пятой, а также выиграла отбор за право выступать в Лиге конференций.

Во время летних учебно-тренировочных сборов «Твенте» провел две контрольные игры. Сначала подопечные Йозефа Остинга разгромили датский «Оденсе» (7:1), а затем сыграли вничью с немецким «Шальке» (2:2).

Коллектив из Энсхеде намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций, а также хочет быть как можно выше в турнирной таблице по итогам сезона.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Твенте», коэффициент на победу которого равен 1,70.

Успех «Риги» оценивается в 5,10, ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — повторная победа «Риги».

Также поставим на то, что команды смогут забить минимум три мяча на двоих.