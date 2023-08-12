В матче 5-го тура Первой лиги России «Химки» примут «Родину». Встреча состоится 12 августа и начнется в 17:00 по мск. «Химки» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Подмосковный клуб набирает высоту. Он выиграл последние 2 матча в турнире, что после провального старта не может не радовать.

В минувшем туре «Химки» победили «Шинник» со счетом 2:1. Перед этим команда минимально выиграла у «Нефтехимика» (1:0). Напомним, что клуб стартовал с поражения от «Тюмени» и «Торпедо».

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В турнирной таблице ФНЛ «Химки» занимают 7-е место. В их активе 6 набранных баллов, а в случае очередной победы «красно-черные» достают даже до зоны повышения.

Прогнозы на ФНЛ

Это будет второй домашний матч сезона для «Химок». Первый они проиграли, из-за чего имеют в домашних стенах отрицательную разницу.

«Родина»

Гости не знают вкуса поражений в турнире 5 матчей. При этом в трех случаях были ничьи. К этой игре клуб подошел с серией из трех мировых.

Серия началась с нулевой с «Черноморцем». Продолжилась она ничьей с «Ленинградцем» (1:1). В минувшем туре «Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1).

По итогу «Родина» имеет очень хороший показатель по пропущенным голам. Команда пропустила всего 2 мяча. Такой же результат у лидера — «Акрона». Разница у гостей составляет «4», то тоже считается одним из лучших результатов.

В таблице «Родина» занимает 9-ю позицию. В ее активе те же 6 очков, что и у «Химок».

Прогноз и ставки

2.17 и 3.40 — котировки говорят в пользу «Химок». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.

«Химкам» надо обязательно надо победить. Это будет первая домашняя победа в новом сезоне. «Родина» станет мешать сопернику. Она умеет держать оборону и вряд ли испугается того, что «Химки» выиграли два матча подряд.

«Химки» не должны как минимум проиграть в этом матче. Тотал будет низкий, так как у «Родины» последние игры имели слабую результативность. Ставка — «Химки» не проиграют и тотал меньше 2.5 за 2.08.