В четверг, 10 августа литовский «Жальгирис» на своём поле сыграет против шведского клуба «Хеккен». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — в 19:00 (мск). «Жальгирис» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

«Жальгирис» дал бой турецкому «Галатасараю» в Лиге чемпионов, проиграв оппоненту лишь в один мяч (0:1 — проигрыш в гостях и 2:2 — ничья дома).

До противостояния с турецким визави, футболисты «Жальгириса» смогли переиграть в первом раунде Лиги чемпионов македонский коллектив «Струга» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

К слову, «Жальгирис» уже не может выиграть четвертый матч подряд. Помимо ничьи и поражения в поединках с «Галатасараем», чемпион Литвы проиграл принципиальному сопернику по внутреннему чемпионату — «Паневежису» (1:2).

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В 25-м туре чемпионата Литвы «Жальгирис» не смог распечатать ворота команды «Шяуляй» (0:0).

«Жальгирис» в итоге набрал 53 очка и сильно отстал от главного конкурента в битве за золото — «Паневежиса» на 5 пунктов.

«Хеккен»

«Хеккен» продолжает погоню за «Эльфсборгом» в чемпионате Швеции, соперников разделяют 4 очка. В 18 проведенных матчах ироки «Хеккена» набрали 38 очков.

В последней игре чемпионата футболисты Пер-Матиаса Хёгмо переиграли как раз таки своего оппонента — «Эльфсборг» (3:1), тем самым обострив битву за титул.

«Хеккен» успешно сыграл в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии шведы оказались сильнее валийского клуба ТНС (5:1 — победа в двухматчевой дуэли).

Команда была близка, чтобы пробится и в 3-й раунд Лиги чемпионов, но случилось поражение в противостоянии с фарерским клубом КИ, а именно все решилось в серии пенальти (3:3 — итог двухматчевой дуэли и 3:4 — проигрыш «Хеккена» в серии пенальти).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе гостей. На победу «Жальгириса» можно поставить за 3.49, ничью оценивают в 3.60, а на победу «Хеккена» — в 2.21.

Прогноз: Обе команды забивные. В среднем за игру «Жальгирис» забивает 2 мяча, а «Хеккен» — 3 гола. Так что можно ожидать результативную игру.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «Жальгириса», так как команда фактически выстояла перед турецким «Галатасарем» в Лиге чемпионов. А еще литовцы первый матч проводят у себя дома.

Альтернативная ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.49.