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    Англичанки уверенно обыграют нигериек

    Англия (ж) — Нигерия (ж). Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, женский чемпионат мира-2023, 7 августа 2023 года

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    Сборная Англии
    В 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборная Англии сыграет против команды Нигерии. Встреча пройдет 7 августа, начало — в 10:30 по мск. Англия (ж) — Нигерия (ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия (ж)

    Английская женская национальная команда легко преодолела групповой этап. Сборная Англии добыла три победы в трех матчах. Сначала англичанки справились с Гаити (1:0), затем переиграли Данию (1:0), а после этого разгромили Китай (6:1).

    Стоит отметить, что Англия пропустила только один мяч в свои ворота, а забила целых восемь. Она заняла уверенное первое место в своей группе и легко пробилась в плей-офф.

    Перед началом мирового первенства подопечные Сарины Вигман провели контрольный матч с Португалией (0:0), а до этого проиграла Австралии (0:2). Перед этим англичанки в Финалиссиме в серии пенальти оказались сильнее Бразилии (1:1, по пенальти 4:2).

    Все прогнозы на футбол

    Во время отбора на главный турнир четырехлетия женская сборная Англии не имела никаких проблем и добыла десять побед в десяти матчах. Соперниками были Австрия, Северная Ирландия, Люксембург, Северная Македония и Латвия.

    Нигерия (ж)

    Нигерийки также не проиграли ни одной встречи и пробились в плей-офф. Они сначала сыграли вничью с Канадой (0:0), затем переиграли Австралию (3:2), а потом расписали мировую с Ирландией (0:0).

    В итоге женская нигерийская национальная команда набрала пять очков и заняла первое место в группе, пропустив вперед только австралиек. Более того, нигерийские футболистки смогли только в одном матче поразить ворота соперника и пропустили в свои.

    Перед началом чемпионата мира подопечные Рэнди Уолдрум провели ряд контрольных игр. Они проиграли Мексике (0:1) и Колумбии (0:1), но переиграли Коста-Рику (1:0), Гаити (2:1) и Новую Зеландию (3:0).

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    • Во время последнего женского Кубка африканских наций сборная Нигерии смогла дойти до полуфинала, где проиграла Марокко в серии послематчевых пенальти. После этого Нигерия также проиграла Замбии (0:1) в поединке за третье место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Англию, коэффициент на победу которой равен 1,29.

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    Успех Нигерии оценивается в 13,00, ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов.

    Также поставим на то, что Англия сможет добыть крупную победу.

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    Англия (ж) — Нигерия (ж): прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на футбол. Англичанки уверенно обыграют нигериек
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