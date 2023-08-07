Англия (ж)
Английская женская национальная команда легко преодолела групповой этап. Сборная Англии добыла три победы в трех матчах. Сначала англичанки справились с Гаити (1:0), затем переиграли Данию (1:0), а после этого разгромили Китай (6:1).
Стоит отметить, что Англия пропустила только один мяч в свои ворота, а забила целых восемь. Она заняла уверенное первое место в своей группе и легко пробилась в плей-офф.
Перед началом мирового первенства подопечные Сарины Вигман провели контрольный матч с Португалией (0:0), а до этого проиграла Австралии (0:2). Перед этим англичанки в Финалиссиме в серии пенальти оказались сильнее Бразилии (1:1, по пенальти 4:2).
Во время отбора на главный турнир четырехлетия женская сборная Англии не имела никаких проблем и добыла десять побед в десяти матчах. Соперниками были Австрия, Северная Ирландия, Люксембург, Северная Македония и Латвия.
Нигерия (ж)
Нигерийки также не проиграли ни одной встречи и пробились в плей-офф. Они сначала сыграли вничью с Канадой (0:0), затем переиграли Австралию (3:2), а потом расписали мировую с Ирландией (0:0).
В итоге женская нигерийская национальная команда набрала пять очков и заняла первое место в группе, пропустив вперед только австралиек. Более того, нигерийские футболистки смогли только в одном матче поразить ворота соперника и пропустили в свои.
Перед началом чемпионата мира подопечные Рэнди Уолдрум провели ряд контрольных игр. Они проиграли Мексике (0:1) и Колумбии (0:1), но переиграли Коста-Рику (1:0), Гаити (2:1) и Новую Зеландию (3:0).
Во время последнего женского Кубка африканских наций сборная Нигерии смогла дойти до полуфинала, где проиграла Марокко в серии послематчевых пенальти. После этого Нигерия также проиграла Замбии (0:1) в поединке за третье место.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Англию, коэффициент на победу которой равен 1,29.
Успех Нигерии оценивается в 13,00, ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов.
Также поставим на то, что Англия сможет добыть крупную победу.