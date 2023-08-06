«Лидс» примет «Кардифф» в матче 1-го тура нового сезона Чемпионшипа. Событие состоится 6 августа в 16:30 мск. «Лидс» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» отвратительно провел минувший сезон в английской Премьер-лиге и по его итогам понизился в классе, заняв в турнирной таблице предпоследнее место.

Главной проблемой «павлинов» была ее дырявая защита, ведь они пропустили больше всех в чемпионата (78 голов). Правда, и забивала команда немало — отметившись 48 мячами.

Коэффициенты матча Лидс — Кардифф Сити 1X2Новым игрокам 1.434.707.20Бонус$9500

«Белые» успели провести четыре спарринг-поединка при подготовке к новому сезону, в котором дважды проиграли и дважды выиграли — в двух последних играх.

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Стоит отметить, что последний раз в официальном матче йоркширцы побеждали аж в начале апреля.

«Кардифф»

Валлийцы в прошлом сезоне пережили непростые испытания. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 21 место все равно выглядит как провал.

«Кардифф Сити» имеет проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 41 забитым мячом и оторвалась на пять очков от зоны вылета.

В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

«Ласточки» при этом уже два матча кряду не побеждают, и в этих играх они ни разу не забивали, что говорит об их не лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которой равен 1,44. Успех «Кардифф Сити» оценивается в 6,95, ничья — в 4,68.

В четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,86, ведь в четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.