ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аксель ДисасиПреемник Тиагу Силвы. Почему «Челси» потратил 45 млн евро на Дисаси «Краснодар» — «Пари НН»Один удар на двоих. «Краснодар» одолел аутсайдера и продолжает идти без осечек «Манчестер Сити» — «Арсенал»Суперкубок Англии. В каком состоянии «Ман Сити» и «Арсенал» подходят к сезону?
  • 00:23
    • Шевченко уступил Эвансу на турнире в Вашингтоне
  • 00:10
    • Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
  • 22:13
    • Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
    Все новости спорта

    Как вернется в Чемпионшип «Лидс»?

    «Лидс» — «Кардифф». Ставки (к. 2.14) и прогноз на Чемпионшип 6 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Кардифф Сити
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Кардифф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лидс» — фаворит матча
    «Лидс» примет «Кардифф» в матче 1-го тура нового сезона Чемпионшипа. Событие состоится 6 августа в 16:30 мск. «Лидс» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Августа 2023 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 16:30 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Лидс»

    «Лидс» отвратительно провел минувший сезон в английской Премьер-лиге и по его итогам понизился в классе, заняв в турнирной таблице предпоследнее место.

    Главной проблемой «павлинов» была ее дырявая защита, ведь они пропустили больше всех в чемпионата (78 голов). Правда, и забивала команда немало — отметившись 48 мячами.

    Коэффициенты матча Лидс — Кардифф Сити

    1X2Новым игрокам
  • 1.434.707.20Бонус$9500
    •

    «Белые» успели провести четыре спарринг-поединка при подготовке к новому сезону, в котором дважды проиграли и дважды выиграли — в двух последних играх.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что последний раз в официальном матче йоркширцы побеждали аж в начале апреля.

    «Кардифф»

    Валлийцы в прошлом сезоне пережили непростые испытания. Команда сохранила место в Чемпионшип, но нынешнее 21 место все равно выглядит как провал.

    «Кардифф Сити» имеет проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 41 забитым мячом и оторвалась на пять очков от зоны вылета.

  • Наследник Роналду? Амад Диалло может заменить Антони в составе «МЮ»
  • Вингер «Манчестер Юнайтед» заслуживает шанса проявить себя после потрясающей аренды в «Сандерленде»
  • 19/07/2023

    • В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

    «Ласточки» при этом уже два матча кряду не побеждают, и в этих играх они ни разу не забивали, что говорит об их не лучшей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которой равен 1,44. Успех «Кардифф Сити» оценивается в 6,95, ничья — в 4,68.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,86, ведь в четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Япония (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шинник — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Блэкберн — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сток Сити — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Плимут — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.085
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уотфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Суонси — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лидс» — «Кардифф»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. Как вернется в Чемпионшип «Лидс»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры