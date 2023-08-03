«Залаэгерсег»
Венгерский клуб проиграл хорватам в первом поединке. «Залаэгерсег» пропустил решающий мяч в самом эндшпиле встречи.
После того команда еще и неудачно стартовала в своем чемпионате. Дома она по всем статьям уступила «Кишварде» (0:2).
Коэффициенты матча Залаэгерсег — Осиек
Разумеется, двухматчевая серия без забитых мячей позитива не добавляет. Да и организация игры команды оставляет желать лучшего.
Все прогнозы на Лигу конференций
Наверняка венгры будут активно атаковать. «Залаэгерсег» постарается быстро найти бреши в обороне соперника.
«Залаэгерсег» твердо мотивирован пройти в следующую стадию Лиги конференций. Да и соперник выглядит отнюдь небезгрешным.
«Осиек»
Эта команда лидирует в своем чемпионате. «Осиек» после двух стартовых туров имеет в своем активе 6 очков.
Интересно, что команда потрясающе выглядит в атаке. В двух матчах игроки «Осиека» отличились 10 точными выстрелами.
В минувшем туре своего чемпионата «Осиек» добыл три очка. На выезде команде удалось перестрелять «Рудеш» (4:3).
«Осиек» до того учинил разгром «Славену» (6:1). Так что с атакой у команды сейчас все в полном ажуре.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Впрочем, играть чисто на ничью хорваты не собираются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Залаэгерсега» предлагают — 2.50.
На викторию «Осиека» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.25.
Наш прогноз — Победа «Залаэгерсега». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Проход «Залаэгерсега» за 3.25.