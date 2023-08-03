«Залаэгерсег» сыграет на своем поле с «Осиеком» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 19:45 мск. «Залаэгерсег» — «Осиек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Залаэгерсег»

Венгерский клуб проиграл хорватам в первом поединке. «Залаэгерсег» пропустил решающий мяч в самом эндшпиле встречи.

После того команда еще и неудачно стартовала в своем чемпионате. Дома она по всем статьям уступила «Кишварде» (0:2).

Коэффициенты матча Залаэгерсег — Осиек 1X2Новым игрокам 2.653.152.85Бонус$9500

Разумеется, двухматчевая серия без забитых мячей позитива не добавляет. Да и организация игры команды оставляет желать лучшего.

Все прогнозы на Лигу конференций

Наверняка венгры будут активно атаковать. «Залаэгерсег» постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

«Залаэгерсег» твердо мотивирован пройти в следующую стадию Лиги конференций. Да и соперник выглядит отнюдь небезгрешным.

«Осиек»

Эта команда лидирует в своем чемпионате. «Осиек» после двух стартовых туров имеет в своем активе 6 очков.

Интересно, что команда потрясающе выглядит в атаке. В двух матчах игроки «Осиека» отличились 10 точными выстрелами.

В минувшем туре своего чемпионата «Осиек» добыл три очка. На выезде команде удалось перестрелять «Рудеш» (4:3).

«Осиек» до того учинил разгром «Славену» (6:1). Так что с атакой у команды сейчас все в полном ажуре.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Впрочем, играть чисто на ничью хорваты не собираются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Залаэгерсега» предлагают — 2.50.

На викторию «Осиека» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.25.

Венгры мотивированы быстро нивелировать гандикап в один мяч , и явно постараются как можно скорее вскрыть оборону соперника.

Наш прогноз — Победа «Залаэгерсега». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Проход «Залаэгерсега» за 3.25.