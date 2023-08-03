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    Сможет ли «Залаэгерсег» справиться с хорватами?

    «Залаэгерсег» — «Осиек». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Залаэгерсег»
    «Залаэгерсег» сыграет на своем поле с «Осиеком» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 19:45 мск. «Залаэгерсег» — «Осиек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Залаэгерсег
  • Залаэгерсег
    •  Залаэгерсег 19:45 Осиек Осиек
  • Осиек
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    «Залаэгерсег»

    Венгерский клуб проиграл хорватам в первом поединке. «Залаэгерсег» пропустил решающий мяч в самом эндшпиле встречи.

    После того команда еще и неудачно стартовала в своем чемпионате. Дома она по всем статьям уступила «Кишварде» (0:2).

    Коэффициенты матча Залаэгерсег — Осиек

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  • 2.653.152.85Бонус$9500
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    Разумеется, двухматчевая серия без забитых мячей позитива не добавляет. Да и организация игры команды оставляет желать лучшего.

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    Наверняка венгры будут активно атаковать. «Залаэгерсег» постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

    «Залаэгерсег» твердо мотивирован пройти в следующую стадию Лиги конференций. Да и соперник выглядит отнюдь небезгрешным.

    «Осиек»

    Эта команда лидирует в своем чемпионате. «Осиек» после двух стартовых туров имеет в своем активе 6 очков.

    Интересно, что команда потрясающе выглядит в атаке. В двух матчах игроки «Осиека» отличились 10 точными выстрелами.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Осиек» добыл три очка. На выезде команде удалось перестрелять «Рудеш» (4:3).

    «Осиек» до того учинил разгром «Славену» (6:1). Так что с атакой у команды сейчас все в полном ажуре.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Впрочем, играть чисто на ничью хорваты не собираются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Залаэгерсега» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Осиека» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.25.

    Венгры мотивированы быстро нивелировать гандикап в один мяч, и явно постараются как можно скорее вскрыть оборону соперника.

    Наш прогноз — Победа «Залаэгерсега». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Проход «Залаэгерсега» за 3.25.

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    «Залаэгерсег» — «Осиек»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Залаэгерсег» справиться с хорватами?
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