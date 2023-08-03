В четверг, 3 августа «Рига» на своём поле сыграет против венгерского клуба «Кечкемет». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Рига» — «Кечкемет»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

«Рига» проиграла венгерскому визави в рамках 2-го отборочного раунда Лиги конференций (1:2). В составе латвийской команды отличился Антони Контрерас. Нападающий из Коста-Рики сократил отставание в счёте на 86-й минуте и вернул латвийскому клубу надежду на проход в следующий этап квалификации.

В первом раунде Лиги конференций «Рига» прошла исландский клуб «Викингур» (2:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

«Рига» продолжает возглавлять турнирную таблицу в чемпионате Латвии. После 24 сыгранных встреч футболисты Томислава Стипича набрали 61 очко.

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В матче 24-го тура внутреннего первенства «Рига» разгромила на своём поле «Даугавпилс» (3:0).

«Кечкемет»

«Кечкемет» выдаёт победную серию из шести матчей. Серебряный призёр чемпионата Венгрии в летнее межсезонье провел 8 матчей и одержал в них 7 побед: «Ходмезовашархей» (4:0), «Айка» (5:1), «Бекешчаба» (1:0), «Гонвед» (2:0 и 2:0), «Алуминий» (2:1) и «Тисакечке» (3:0).

Полузащитник Шома Суходовски и нападающий Гергё Палинкаш отличились в матче второго раунда Лиги конференций против «Риги» и принесли своей команде победу в первой игре дуэли (2:1).

В понедельник, 7 августа «Кечкемет» проведёт первый матч в рамках 1-го тура чемпионата Венгрии. Это будет игра против клуба «Варда».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риги» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.68. А на победу команды «Кечкемет» — 4.43.

Прогноз: Несмотря на поражение в первом матче «Рига» способна переломить ход поединка. Свой гол латвийский клуб точно забьет. Может даже потребуется сыграть овертайм или серию пенальти, чтобы завоевать путевку в 3-й раунд Лиги конференций.

Ставка: «Рига» пройдет в следующий этап с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.99.