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    «Рига» — «Кечкемет». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Мальмё» — «Рига»
    В четверг, 3 августа «Рига» на своём поле сыграет против венгерского клуба «Кечкемет». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Рига» — «Кечкемет»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 20:00 Кечкемет Кечкемет
  • Кечкемет
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    «Рига»

    «Рига» проиграла венгерскому визави в рамках 2-го отборочного раунда Лиги конференций (1:2). В составе латвийской команды отличился Антони Контрерас. Нападающий из Коста-Рики сократил отставание в счёте на 86-й минуте и вернул латвийскому клубу надежду на проход в следующий этап квалификации.

    В первом раунде Лиги конференций «Рига» прошла исландский клуб «Викингур» (2:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

    «Рига» продолжает возглавлять турнирную таблицу в чемпионате Латвии. После 24 сыгранных встреч футболисты Томислава Стипича набрали 61 очко.

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    В матче 24-го тура внутреннего первенства «Рига» разгромила на своём поле «Даугавпилс» (3:0).

    «Кечкемет»

    «Кечкемет» выдаёт победную серию из шести матчей. Серебряный призёр чемпионата Венгрии в летнее межсезонье провел 8 матчей и одержал в них 7 побед: «Ходмезовашархей» (4:0), «Айка» (5:1), «Бекешчаба» (1:0), «Гонвед» (2:0 и 2:0), «Алуминий» (2:1) и «Тисакечке» (3:0).

    Полузащитник Шома Суходовски и нападающий Гергё Палинкаш отличились в матче второго раунда Лиги конференций против «Риги» и принесли своей команде победу в первой игре дуэли (2:1).

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    • В понедельник, 7 августа «Кечкемет» проведёт первый матч в рамках 1-го тура чемпионата Венгрии. Это будет игра против клуба «Варда».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риги» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.68. А на победу команды «Кечкемет» — 4.43.

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    Прогноз: Несмотря на поражение в первом матче «Рига» способна переломить ход поединка. Свой гол латвийский клуб точно забьет. Может даже потребуется сыграть овертайм или серию пенальти, чтобы завоевать путевку в 3-й раунд Лиги конференций.

    Ставка: «Рига» пройдет в следующий этап с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Рига» — «Кечкемет»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Возьмёт ли «Рига» реванш за поражение?
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