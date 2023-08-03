«Актобе»
«Актобе» сделал серьезную заявку на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций, разгромив грузинский клуб «Торпедо» (4:1).
В составе казахстанского коллектива голами отметились защитник Алибек Касым, полузащитник Милош Раичкович, Максим Самородов и Андрия Филипович.
«Актобе» не проигрывает уже 9 матчей подряд, в последней игре чемпионата Казахстана команда обменялась голами с командой «Каспий Актау» (2:2).
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В турнирной таблице внутреннего первенства «Актобе» занимает третье место, набрав 35 очков. Выше расположился дуэт лидеров: «Ордабасы» и «Астана».
«Торпедо» Кутаиси
Грузинский клуб в шаге от завершения участия в еврокубках. «Торпедо» из Кутаиси проиграл казахстанскому сопернику (1:4).
Гол престижа за «Торпедо» на 91-й минуте встречи забил нападающий Георгий Арабидзе. «Торпедо» Кутаиси вырвал путевку у боснийского клуба «Сараево» во второй раунд Лиги конференций.
В Грузии команды забили на двоих четыре мяча (2:2). В ответной встрече в Боснии и Герцеговине также была зафиксирована результативная ничья (1:1). Причем клубу из Кутаиси удалось избежать поражения на 91-й минуте поединка. Спасительный гол забил Мераб Гигаури.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Торпедо» (4:2 — по пенальти). Итог — выход грузинской команды в следующий этап еврокубка. В чемпионате Грузии «Торпедо» занимает 6 место при 24 набранными очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Актобе» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 3.78. А на победу «Торпедо» — 5.20.
Прогноз: В этом матче может пройзойти все что угодно. Наш выбор грузинская команда не проиграет в этом матче.
Ставка: Фора «Актобе» (-1) с коэффициентом 2.18.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.89.