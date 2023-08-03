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    «Актобе» шагнёт в следующий этап квалификации?

    «Актобе» — «Торпедо» Кутаиси. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Сараево» — «Торпедо» Кутаиси
    В четверг, 3 августа «Актобе» на своём поле сыграет против «Торпедо» Кутаиси. Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Актобе» — «Торпедо» Кутаиси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Актобе
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Актобе 19:00 Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Актобе»

    «Актобе» сделал серьезную заявку на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций, разгромив грузинский клуб «Торпедо» (4:1).

    В составе казахстанского коллектива голами отметились защитник Алибек Касым, полузащитник Милош Раичкович, Максим Самородов и Андрия Филипович.

    «Актобе» не проигрывает уже 9 матчей подряд, в последней игре чемпионата Казахстана команда обменялась голами с командой «Каспий Актау» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице внутреннего первенства «Актобе» занимает третье место, набрав 35 очков. Выше расположился дуэт лидеров: «Ордабасы» и «Астана».

    «Торпедо» Кутаиси

    Грузинский клуб в шаге от завершения участия в еврокубках. «Торпедо» из Кутаиси проиграл казахстанскому сопернику (1:4).

    Гол престижа за «Торпедо» на 91-й минуте встречи забил нападающий Георгий Арабидзе. «Торпедо» Кутаиси вырвал путевку у боснийского клуба «Сараево» во второй раунд Лиги конференций.

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    • В Грузии команды забили на двоих четыре мяча (2:2). В ответной встрече в Боснии и Герцеговине также была зафиксирована результативная ничья (1:1). Причем клубу из Кутаиси удалось избежать поражения на 91-й минуте поединка. Спасительный гол забил Мераб Гигаури.

    В серии пенальти точнее оказались футболисты «Торпедо» (4:2 — по пенальти). Итог — выход грузинской команды в следующий этап еврокубка. В чемпионате Грузии «Торпедо» занимает 6 место при 24 набранными очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Актобе» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 3.78. А на победу «Торпедо» — 5.20.

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    Прогноз: В этом матче может пройзойти все что угодно. Наш выбор грузинская команда не проиграет в этом матче.

    Ставка: Фора «Актобе» (-1) с коэффициентом 2.18.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.89.

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    «Актобе» — «Торпедо» Кутаиси: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Актобе» шагнёт в следующий этап квалификации?
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