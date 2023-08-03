В четверг, 3 августа «Актобе» на своём поле сыграет против «Торпедо» Кутаиси. Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Актобе» — «Торпедо» Кутаиси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Актобе»

«Актобе» сделал серьезную заявку на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций, разгромив грузинский клуб «Торпедо» (4:1).

В составе казахстанского коллектива голами отметились защитник Алибек Касым, полузащитник Милош Раичкович, Максим Самородов и Андрия Филипович.

«Актобе» не проигрывает уже 9 матчей подряд, в последней игре чемпионата Казахстана команда обменялась голами с командой «Каспий Актау» (2:2).

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В турнирной таблице внутреннего первенства «Актобе» занимает третье место, набрав 35 очков. Выше расположился дуэт лидеров: «Ордабасы» и «Астана».

«Торпедо» Кутаиси

Грузинский клуб в шаге от завершения участия в еврокубках. «Торпедо» из Кутаиси проиграл казахстанскому сопернику (1:4).

Гол престижа за «Торпедо» на 91-й минуте встречи забил нападающий Георгий Арабидзе. «Торпедо» Кутаиси вырвал путевку у боснийского клуба «Сараево» во второй раунд Лиги конференций.

В Грузии команды забили на двоих четыре мяча (2:2). В ответной встрече в Боснии и Герцеговине также была зафиксирована результативная ничья (1:1). Причем клубу из Кутаиси удалось избежать поражения на 91-й минуте поединка. Спасительный гол забил Мераб Гигаури.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Торпедо» (4:2 — по пенальти). Итог — выход грузинской команды в следующий этап еврокубка. В чемпионате Грузии «Торпедо» занимает 6 место при 24 набранными очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Актобе» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 3.78. А на победу «Торпедо» — 5.20.

Прогноз: В этом матче может пройзойти все что угодно. Наш выбор грузинская команда не проиграет в этом матче.

Ставка: Фора «Актобе» (-1) с коэффициентом 2.18.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.89.