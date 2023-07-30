«Манчестер Сити» сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 30 июля в Сеуле, начало — в 14:00 мск. «Манчестер Сити» — «Атлетико» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

В отличие от большинства топ-клубов, «Манчестер Сити» старается на расстраивать своих болельщиков даже в товарищеских матчах.

На прошлой неделе действующий чемпион Англии провел веселый матч против японского клуба «Йокогама Маринос» — 5:3.

А несколько дней назад команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над «Баварией» — 2:1.

Есть подозрение, что «Сити» продолжит доминировать даже после ухода из команды Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, на замену которому клуб приобрел у «Челси» Матео Ковачича.

«Атлетико»

«Атлетико» тем временем пока успел провести лишь один товарищеский матч. И он показал, что «матрасники» на данный момент далеки от своей лучшей формы.

Среди недели команда Диего Симеоне проиграла звезда чемпионата Южной Кореи — 2:3.

Примечательно, что «Атлетико» пропустил два из трех мячей за пару минут до финального свистка.

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Это говорит о том, что мадридский клуб пока далек от своей лучшей формы.

Главными новичками «Атлетико» этим летом стали защитники Чаглар Сёюнджю и Сесар Аспиликуэта.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Аттлетико» — за 5.55.

Вряд ли «Атлетико» сможет удивить лучшую команду Европы. Даже в товарищеской игре. Гвардиола и здесь постарается наказать Симеоне, для него, как известно, все имеет значение.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 2.39.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Манчестер Сити» в обоих таймах за 2.23.