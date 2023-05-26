«Кызылкум»
Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. Сейчас «Кызылкум» пребывает на предпоследней 13 строчке турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.
Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 10 матчах игроки «Кызылкума» сподобились отличиться лишь тремя мячами.
В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Кызылкум» уступил «Андижану» со счетом 2:0.
Матчи с ферганцами для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч «Кызылкум» выиграл и проиграл по 2 раза.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться добыть очки. Вот только противостоять на равных одному из лидеров будет крайне сложно.
«Нефтчи» Фергана
Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Нефтчи» Фергана занимает 3 место, отставая от лидера «Навбахора» на 2 пункта.
«Нефтчи» Фергана в текущем чемпионате еще не проиграла ни разу. В 10 матчах добыто 5 побед при пяти паритетах.
В предыдущем туре команда не смогла добыть победу. «Нефтчи» Фергана на выезде расписала сухую мировую с «Олимпиком».
Вот только ферганцам явно нужно подтягивать реализацию. В 10 матчах игроки команды отличились лишь 17 голами.
«Нефтчи» Фергана уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. И соперник слаб, и амбиции подняться повыше имеются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.76.
На викторию «Кызылкума» дают — 4.65, ничья оценена — в 3.51.
Гости смотрятся на голову сильнее соперника, да и
Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 3.13.