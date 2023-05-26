«Кызылкум» сыграет на своем поле с «Нефтчи» Фергана в рамках 12-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 26 мая, начало — в 18:00 мск. «Кызылкум» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызылкум»

Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. Сейчас «Кызылкум» пребывает на предпоследней 13 строчке турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 10 матчах игроки «Кызылкума» сподобились отличиться лишь тремя мячами.

В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Кызылкум» уступил «Андижану» со счетом 2:0.

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Матчи с ферганцами для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч «Кызылкум» выиграл и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться добыть очки. Вот только противостоять на равных одному из лидеров будет крайне сложно.

«Нефтчи» Фергана

Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Нефтчи» Фергана занимает 3 место, отставая от лидера «Навбахора» на 2 пункта.

«Нефтчи» Фергана в текущем чемпионате еще не проиграла ни разу. В 10 матчах добыто 5 побед при пяти паритетах.

В предыдущем туре команда не смогла добыть победу. «Нефтчи» Фергана на выезде расписала сухую мировую с «Олимпиком».

Вот только ферганцам явно нужно подтягивать реализацию. В 10 матчах игроки команды отличились лишь 17 голами.

«Нефтчи» Фергана уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. И соперник слаб, и амбиции подняться повыше имеются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.76.

На викторию «Кызылкума» дают — 4.65, ничья оценена — в 3.51.

Гости смотрятся на голову сильнее соперника, да и пора бы ферганцам улучшать результативность .

Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 3.13.