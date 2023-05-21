«Севилья»
«Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.
Команда все еще может попасть в еврокубки через чемпионат, ведь до этой зоны — один балл. Впрочем, если ей удастся выиграть Лигу Европы, то клуб и вовсе сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.
Коэффициенты матча Севилья — Бетис
Именно на этой неделе андалузцы смогли пробиться в финале ЛЕ, обыграв в дополнительное время ответного матча полуфинала «Ювентус», где сыграет с «Ромой».
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В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах, так что он демонстрирует отличную форму.
«Бетис»
Команда из Севильи продолжает борьбу за то, чтобы в следующем сезоне представлять Испанию в еврокубках. В настоящий момент у «Бетиса» это получается, коллектив занимает шестое место в турнирной таблице.
В активе «Огурцов» на данный момент 55 очков. Севильцы на семь пунктов опережают «Жирону» и на девять — «Атлетик» и «Осасуну». С большой долей вероятности они смогут занять место в зоне еврокубков.
В этом сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини также выступали в Кубке Испании и в Лиге Европы, но не смогли добиться успехов в этих турнирах. В чемпионате страны у команды 43 забитых и 38 пропущенных мячей.
В последних двух поединках андалузцы одержали победы, поэтому у них хорошая форма, которая позволяет рассчитывать на очередной успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,35. Успех «Бетиса» оценивается в 3,11, ничья — в 3,41.
В трех из четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,03.
Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 2,35, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.