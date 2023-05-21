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    Покончит ли «Севилья» с шансами «Бетиса» на Лигу чемпионов?

    «Севилья» — «Бетис». Ставки (к. 2.03) и прогноз на Примеру 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Бетис»
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    «Севилья» примет «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 21 мая и начнется в 22:00 мск. «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Мая 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Бетис Бетис
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    «Севилья»

    «Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

    Команда все еще может попасть в еврокубки через чемпионат, ведь до этой зоны — один балл. Впрочем, если ей удастся выиграть Лигу Европы, то клуб и вовсе сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

    Коэффициенты матча Севилья — Бетис

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  • 2.353.353.10Бонус$9500
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    Именно на этой неделе андалузцы смогли пробиться в финале ЛЕ, обыграв в дополнительное время ответного матча полуфинала «Ювентус», где сыграет с «Ромой».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах, так что он демонстрирует отличную форму.

    «Бетис»

    Команда из Севильи продолжает борьбу за то, чтобы в следующем сезоне представлять Испанию в еврокубках. В настоящий момент у «Бетиса» это получается, коллектив занимает шестое место в турнирной таблице.

    В активе «Огурцов» на данный момент 55 очков. Севильцы на семь пунктов опережают «Жирону» и на девять — «Атлетик» и «Осасуну». С большой долей вероятности они смогут занять место в зоне еврокубков.

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    • В этом сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини также выступали в Кубке Испании и в Лиге Европы, но не смогли добиться успехов в этих турнирах. В чемпионате страны у команды 43 забитых и 38 пропущенных мячей.

    В последних двух поединках андалузцы одержали победы, поэтому у них хорошая форма, которая позволяет рассчитывать на очередной успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,35. Успех «Бетиса» оценивается в 3,11, ничья — в 3,41.

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    В трех из четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,03.

    Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 2,35, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.

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    «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Севилья» с шансами «Бетиса» на Лигу чемпионов?
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