«Севилья» примет «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 21 мая и начнется в 22:00 мск. «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

Команда все еще может попасть в еврокубки через чемпионат, ведь до этой зоны — один балл. Впрочем, если ей удастся выиграть Лигу Европы, то клуб и вовсе сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

Коэффициенты матча Севилья — Бетис 1X2Новым игрокам 2.353.353.10Бонус$9500

Именно на этой неделе андалузцы смогли пробиться в финале ЛЕ, обыграв в дополнительное время ответного матча полуфинала «Ювентус», где сыграет с «Ромой».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах, так что он демонстрирует отличную форму.

«Бетис»

Команда из Севильи продолжает борьбу за то, чтобы в следующем сезоне представлять Испанию в еврокубках. В настоящий момент у «Бетиса» это получается, коллектив занимает шестое место в турнирной таблице.

В активе «Огурцов» на данный момент 55 очков. Севильцы на семь пунктов опережают «Жирону» и на девять — «Атлетик» и «Осасуну». С большой долей вероятности они смогут занять место в зоне еврокубков.

В этом сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини также выступали в Кубке Испании и в Лиге Европы, но не смогли добиться успехов в этих турнирах. В чемпионате страны у команды 43 забитых и 38 пропущенных мячей.

В последних двух поединках андалузцы одержали победы, поэтому у них хорошая форма, которая позволяет рассчитывать на очередной успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,35. Успех «Бетиса» оценивается в 3,11, ничья — в 3,41.

В трех из четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,03.

Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 2,35, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.