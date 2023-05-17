«Тукумс 2000» сыграет на своем поле с «Валмиерой» в рамках 13-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 17:00 мск. «Тукумс 2000» — «Валмиера»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тукумс 2000»

Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Тукумс 2000» пребывает на предпоследней 9 позиции в турнирной таблице.

Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 12 матчах игроки «Тукумс 2000» пропустили в свои ворота 29 мячей.

В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Тукумс 2000» уступил «Метте» (3:2).

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Матчи с «Валмиерой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Тукумс 2000» извлек лишь одну ничью, четырежды при этом уступив.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут рады и ничьей. Вот только соперник явно выглядит сильнее по всем показателям.

«Валмиера»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Валмиера» пока занимает 4 место, существенно отставая от дуэта лидеров.

«Валмиера» имеет не самые надежные тылы. В 12 поединках в воротах команды оказалось уже 13 мячей.

В предыдущем туре команда снова не смогла добыть победу. «Валмиера» дома расписала мировую со скромной «Аудой» (1:1).

До того «Валмиера» смогла одолеть «Супер Нову» (3:1). А вот одному из лидеров чемпионата Латвии РФШ команда уступила со счетом 2:1.

«Валмиера» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Пора подниматься в тройку, да и обыгрывать оппонентов уровня «Тукумс 2000» команда просто обязана.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Валмиеры» предлагают — 1.47.

На викторию «Тукумс 2000» дают — 5.39, ничья оценена — в 4.93.

Гости в разы сильнее соперника, матчи с которым, к тому же, проходят для команды традиционно успешно .

Наш прогноз — Фора «Валмиеры» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.