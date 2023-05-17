«Тукумс 2000»
Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Тукумс 2000» пребывает на предпоследней 9 позиции в турнирной таблице.
Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 12 матчах игроки «Тукумс 2000» пропустили в свои ворота 29 мячей.
В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Тукумс 2000» уступил «Метте» (3:2).
Матчи с «Валмиерой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Тукумс 2000» извлек лишь одну ничью, четырежды при этом уступив.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут рады и ничьей. Вот только соперник явно выглядит сильнее по всем показателям.
«Валмиера»
Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Валмиера» пока занимает 4 место, существенно отставая от дуэта лидеров.
«Валмиера» имеет не самые надежные тылы. В 12 поединках в воротах команды оказалось уже 13 мячей.
В предыдущем туре команда снова не смогла добыть победу. «Валмиера» дома расписала мировую со скромной «Аудой» (1:1).
До того «Валмиера» смогла одолеть «Супер Нову» (3:1). А вот одному из лидеров чемпионата Латвии РФШ команда уступила со счетом 2:1.
«Валмиера» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Пора подниматься в тройку, да и обыгрывать оппонентов уровня «Тукумс 2000» команда просто обязана.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Валмиеры» предлагают — 1.47.
На викторию «Тукумс 2000» дают — 5.39, ничья оценена — в 4.93.
Гости в разы
Наш прогноз — Фора «Валмиеры» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.