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    «Тукумс 2000» не устоит перед «Валмиерой»

    «Тукумс 2000» — «Валмиера». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Латвии, 17 мая 2023 года

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    «Тукумс 2000»
    «Тукумс 2000» сыграет на своем поле с «Валмиерой» в рамках 13-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 17:00 мск. «Тукумс 2000» — «Валмиера»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 17 Мая 2023 года
    Тукумс 2000
  • Латвия. Высшая лига
    •  Тукумс 2000 17:00 Валмиера Валмиера
  • Валмиера
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    «Тукумс 2000»

    Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Тукумс 2000» пребывает на предпоследней 9 позиции в турнирной таблице.

    Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 12 матчах игроки «Тукумс 2000» пропустили в свои ворота 29 мячей.

    В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Тукумс 2000» уступил «Метте» (3:2).

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    Матчи с «Валмиерой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Тукумс 2000» извлек лишь одну ничью, четырежды при этом уступив.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут рады и ничьей. Вот только соперник явно выглядит сильнее по всем показателям.

    «Валмиера»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Валмиера» пока занимает 4 место, существенно отставая от дуэта лидеров.

    «Валмиера» имеет не самые надежные тылы. В 12 поединках в воротах команды оказалось уже 13 мячей.

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    • В предыдущем туре команда снова не смогла добыть победу. «Валмиера» дома расписала мировую со скромной «Аудой» (1:1).

    До того «Валмиера» смогла одолеть «Супер Нову» (3:1). А вот одному из лидеров чемпионата Латвии РФШ команда уступила со счетом 2:1.

    «Валмиера» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Пора подниматься в тройку, да и обыгрывать оппонентов уровня «Тукумс 2000» команда просто обязана.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Валмиеры» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Тукумс 2000» дают — 5.39, ничья оценена — в 4.93.

    Гости в разы сильнее соперника, матчи с которым, к тому же, проходят для команды традиционно успешно.

    Наш прогноз — Фора «Валмиеры» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.

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    «Тукумс 2000» — «Валмиера»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Тукумс 2000» не устоит перед «Валмиерой»
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