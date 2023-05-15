РПЛ. Титул «Зенита», амбиции ЦСКА и провал «Торпедо»

Чемпион России «Зенит» едва избежал поражения в матче с «Краснодаром». ЦСКА приблизился к серебру и отправил «Торпедо» в Первую лигу. Чем ещё запомнился 27 тур РПЛ — разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

Минувший тур российского чемпионата внёс незначительные изменения в положение команд в турнирной таблице. Так местами поменялись «Сочи» (9 место) и «Локомотив» (10 место).

Календарь и таблица РПЛ

Ещё одна перестановка коснулась зоны вылета. На 12-е спасительное место поднялся «Факел», воронежскому коллективу удалось обойти «Крылья Советов». Самарский клуб опустился на 13-ю позицию, а это зона плей-офф на выбывание. Так что битва за выживание и сохранение прописки в РПЛ продолжается.

Игра чемпиона

«Зенит» провёл первый матч в статусе чемпиона и сразу же потерял очки. В домашнем поединке против «Краснодара» была зафиксирована боевая и результативная ничья (2:2).

Счёт на 15-й минуте матча открыл Малком. Минимальное преимущество питерцев продлилось до начала второго тайма. Пока Михайло Баняц и Алексей Ионов не ответили своими точными ударами, переломив ход встречи. Мячи были забиты на 51-й и 58-й минутах соответственно.

Футболисты «Зенита» спаслись от поражения на 96-й минуте поединка, решающий гол забил Матео Кассьерра. За три тура до окончания сезона невский клуб набрал 65 очков. Впереди ещё матчи с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Свою вторую звезду «Зенит» уже завоевал и команде вручил Кубок чемпиона России.

Амбиции ЦСКА и провал «Торпедо»

ЦСКА претендует на статус вице-чемпиона России и «армейцы» уверенно движутся к своей цели. В рамках минувшего игрового дня московский клуб разгромил худшую команду лиги — «Торпедо» (3:0).

Дублем в этом матче отметился Фёдор Чалов, на его счету дубль. Плюс ещё один гол на свой счёт записал Иван Обляков. Таким образом ЦСКА набрал 54 очка и увеличил отрыв от основных конкурентов: «Ростова» и «Спартака».

Фёдор Чалов, игрок ЦСКА globallookpress.com

Главные битвы у ЦСКА ещё впереди. Ожидаются сражения с главными оппонентами — «Ростовом» и «Спартаком», а ещё ожидается встреча с неуступчивым «Краснодаром». «Торпедо» же провалил сезон и покидает элиту российского футбола. После 27 туров «автозаводцы» заработали 13 баллов и расположились на последнем 16 месте.

Осечка «Ростова» и «Спартака»

Футболисты «Ростова» проигрывают во втором матче подряд. После фиаско в матче с «Факелом» (0:2), последовала неудачная игра против «Сочи» (0:1). В активе команды неизменным осталось количество набранных очков — 50 пунктов.

Столько же баллов у «Спартака», который идёт следом на четвёртом месте чемпионата. «Красно-белые» в 27-м туре обменялись голами с «Химками» (1:1).

За исключением игры с ЦСКА у «Ростова» ожидаются встречи с «Краснодаром» и «Ахматом». А «Спартак» встретитс с «Крыльями Советов» и «Пари НН».

Другие матчи тура

В минувшем туре «Ахмат» разгромил «Динамо» (3:0), «Факел» с минимальным счётом переиграл «Пари НН» (1:0), а «Урал» добился успеха в поединке с «Оренбургом» (2:1).

Максим Глушенков, игрок «Локомотива» globallookpress.com

Вничью сыграли «Крылья Советов» и «Локомотив», удалось лишь обменяться голами и поделить очки (1:1).

Тур № 28

Главная афиша игрового дня — противостояние «Спартака» и ЦСКА. Битва за потенциальное серебро состоится в воскресенье, 21 мая.

У «Ростова» будет выездная встреча против «Краснодара», которая запланирована также на 21 мая. Днём ранее в игру вступит новоиспечённый чемпион России — «Зенит». Питерцы будут гостить у «Оренбурга».

Главный неудачник сезона «Торпедо» сыграет один из последних матчей в РПЛ. В соперниках — «Динамо», а игра состоится в субботу, 20 мая. Матчи 28-го тура российского чемпионата пройдут с 20 по 22 мая.