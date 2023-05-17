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    «Башакшехир» не должен потерять очки

    «Башакшехир» — «Умраниеспор». Ставки (к. 1.72) и прогноз на чемпионат Турции 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Башакшехир» — «Умраниеспор»
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    Шенер Озбайраклы
    «Башакшехир» примет «Умраниеспор» в матче 34-го тура чемпионата Турции, который состоится 17 мая в 17:00 по мск. «Башакшехир» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Мая 2023 года
    Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 17:00 Умраниеспор Умраниеспор
  • Турция. Суперлига
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    «Башакшехир»

    Хозяева пытались бороться за еврокубки в чемпионате, но математически они шансы уже потеряли. Тройка лидеров ушла далеко вперед, но в любом случае команда будет продолжать пытаться набирать очки.

    Сейчас у клуба 51 очко. Он занимает 5-е место, при этом отставание от 3-й позиции составляет целых 17 баллов. В последних 5 турах «Башакшехир» потерял 9 баллов и набрал всего 6.

    8 мая столичный коллектив проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1. До этого он потерпел поражение от «Истанбулспора» (0:1) и «Фенербахче» (1:2). Однако команде удалось победить «Хатайспор» (3:0) и «Гиресунспор» (4:2).

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    4 мая «Башакшехир» минимально обыграл «Анкарагюджю» на своем поле и проложил тропу для выхода в финал. Если в ответной игре не случится проблем, то клуб получит шанс выйти в еврокубки через данный турнир.

    «Умраниеспор»

    Позади у команды 4-матчевая серия поражений. Два последних оказались сухими. Таким образом, 7 мая клуб не только прервал черную полосу, но и наконец-то забил.

    Речь идет о домашней разгромной победе над «Сивасспором» со счетом 4:1. При этом она стала для гостей лишь 6-й в сезоне, а поражений у них 17. Последние неудачи — 0:1 с «Аланьяспором» и 0:2 с «Бешикташем».

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    • В турнирной таблице «Умраниеспор» занимает последнее, 17-е место. В его активе 26 очков, а отрыв от спасительной 15-й позиции составляет 8 пунктов. Шансов на спасение нет.

    Ухудшает положение гостей серия из трех поражений подряд в рамках выездных матчей.

    Прогноз и ставка

    Хозяева явные фавориты матча и наверняка смогут одержать победу. Им она нужна. Шансы высоки по двум причинам: они выиграли в первом круге 3:1 и «Умраниеспор» является худшей командой лиги.

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    На своем поле «Башакшехир» выиграл 3 из 4 последних матчей, причем всухую. Котировки на победу команды составляют 1.72, а на победу его соперника — 4.70.

    Можно поставить на чистую победу «Башакшехира» в этом поединке за 1.72.

    Также можно пойти дальше обычного варианта и взять уже сухую победу «Истанбула» с котировкой 2.90.

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    «Башакшехир» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Башакшехир» не должен потерять очки
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