«Башакшехир» примет «Умраниеспор» в матче 34-го тура чемпионата Турции, который состоится 17 мая в 17:00 по мск. «Башакшехир» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Башакшехир»

Хозяева пытались бороться за еврокубки в чемпионате, но математически они шансы уже потеряли. Тройка лидеров ушла далеко вперед, но в любом случае команда будет продолжать пытаться набирать очки.

Сейчас у клуба 51 очко. Он занимает 5-е место, при этом отставание от 3-й позиции составляет целых 17 баллов. В последних 5 турах «Башакшехир» потерял 9 баллов и набрал всего 6.

8 мая столичный коллектив проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1. До этого он потерпел поражение от «Истанбулспора» (0:1) и «Фенербахче» (1:2). Однако команде удалось победить «Хатайспор» (3:0) и «Гиресунспор» (4:2).

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4 мая «Башакшехир» минимально обыграл «Анкарагюджю» на своем поле и проложил тропу для выхода в финал. Если в ответной игре не случится проблем, то клуб получит шанс выйти в еврокубки через данный турнир.

«Умраниеспор»

Позади у команды 4-матчевая серия поражений. Два последних оказались сухими. Таким образом, 7 мая клуб не только прервал черную полосу, но и наконец-то забил.

Речь идет о домашней разгромной победе над «Сивасспором» со счетом 4:1. При этом она стала для гостей лишь 6-й в сезоне, а поражений у них 17. Последние неудачи — 0:1 с «Аланьяспором» и 0:2 с «Бешикташем».

В турнирной таблице «Умраниеспор» занимает последнее, 17-е место. В его активе 26 очков, а отрыв от спасительной 15-й позиции составляет 8 пунктов. Шансов на спасение нет.

Ухудшает положение гостей серия из трех поражений подряд в рамках выездных матчей.

Прогноз и ставка

Хозяева явные фавориты матча и наверняка смогут одержать победу. Им она нужна. Шансы высоки по двум причинам: они выиграли в первом круге 3:1 и «Умраниеспор» является худшей командой лиги.

На своем поле «Башакшехир» выиграл 3 из 4 последних матчей, причем всухую. Котировки на победу команды составляют 1.72, а на победу его соперника — 4.70.

Можно поставить на чистую победу «Башакшехира» в этом поединке за 1.72.

Также можно пойти дальше обычного варианта и взять уже сухую победу «Истанбула» с котировкой 2.90.