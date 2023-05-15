«Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 10-го тура чемпионата Узбекистан. Матч пройдет 15 мая, начало — в 17:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Бунедкор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи» Фергана

Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера «Пахтакора».

Отметим неплохой уровень реализации у клуба из Ферганы. В 8 сыгранных матчах игроки «Нефтчи» Фергана забили уже 16 мячей.

В своем последнем поединке команда потеряла важные очки. «Нефтчи» Фергана на выезде не смог одолеть «Сурхан» (2:2).

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«Нефтчи» Фергана традиционно неудачно противостоит «Бунедкору». Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.

И уж наверняка хозяева спешат реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре. Так что ждем от них острых атак!

«Бунедкор»

Эта команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы. Потенциально «Бунедкор» — один из фаворитов чемпионата, но стабильности команде явно не хватает.

«Бунедкор» имеет проблемы с реализацией: всего 11 забитых мячей в 8 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда всего 5 раз.

В минувшем туре команда добыла лишь один зачетный балл. «Бунедкор» дома не смог одолеть скромный «Олимпик» (1:1).

«Бунедкор» не побеждает уже на протяжении 3 последних поединков. Причем в них команда отличилась всего 2 мячами.

Гости наверняка будет действовать первым номером. «Бунедкор» традиционно успешно противостоит ферганцам, и должен добыть очередную победу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 2.30.

На викторию «Нефтчи» Фергана дают — 3.00, ничья оценена — в 2.85.

Ферганцы имеют сложности с надежностью собственных тылов , к тому же традиционно неудачно противостоят «Бунедкору».

Наш прогноз — Победа «Бунедкора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.85.