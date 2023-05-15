«Нефтчи» Фергана
Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера «Пахтакора».
Отметим неплохой уровень реализации у клуба из Ферганы. В 8 сыгранных матчах игроки «Нефтчи» Фергана забили уже 16 мячей.
В своем последнем поединке команда потеряла важные очки. «Нефтчи» Фергана на выезде не смог одолеть «Сурхан» (2:2).
«Нефтчи» Фергана традиционно неудачно противостоит «Бунедкору». Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.
И уж наверняка хозяева спешат реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре. Так что ждем от них острых атак!
«Бунедкор»
Эта команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы. Потенциально «Бунедкор» — один из фаворитов чемпионата, но стабильности команде явно не хватает.
«Бунедкор» имеет проблемы с реализацией: всего 11 забитых мячей в 8 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда всего 5 раз.
В минувшем туре команда добыла лишь один зачетный балл. «Бунедкор» дома не смог одолеть скромный «Олимпик» (1:1).
«Бунедкор» не побеждает уже на протяжении 3 последних поединков. Причем в них команда отличилась всего 2 мячами.
Гости наверняка будет действовать первым номером. «Бунедкор» традиционно успешно противостоит ферганцам, и должен добыть очередную победу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 2.30.
На викторию «Нефтчи» Фергана дают — 3.00, ничья оценена — в 2.85.
Наш прогноз — Победа «Бунедкора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.85.