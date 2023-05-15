ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Торпедо»И Пеп не помог. ЦСКА отправил «Торпедо» назад в Первую лигу «Зенит» — «Краснодар»Сафонов спас «Зенит» от конфуза. «Краснодар» едва не испортил праздник чемпиону «Химки» — «Спартак»Ничья, не устроившая всех. «Спартак» в меньшинстве потерял очки
  • 00:10
    • Почеттино подпишет с «Челси» 3-летний контракт
  • 23:59
    • Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Хетафе»
  • 23:53
    • ПСЖ забил 5 мячей «Аяччо» в матче с двумя удалениями
  • 23:44
    • Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Удачная гастроль «Бунедкора»?

    «Нефтчи» Фергана — «Бунедкор». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Узбекистан, 15 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Бунедкор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бунедкор»
    «Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 10-го тура чемпионата Узбекистан. Матч пройдет 15 мая, начало — в 17:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Бунедкор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтчи» Фергана

    Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера «Пахтакора».

    Отметим неплохой уровень реализации у клуба из Ферганы. В 8 сыгранных матчах игроки «Нефтчи» Фергана забили уже 16 мячей.

    В своем последнем поединке команда потеряла важные очки. «Нефтчи» Фергана на выезде не смог одолеть «Сурхан» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Нефтчи» Фергана традиционно неудачно противостоит «Бунедкору». Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.

    И уж наверняка хозяева спешат реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре. Так что ждем от них острых атак!

    «Бунедкор»

    Эта команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы. Потенциально «Бунедкор» — один из фаворитов чемпионата, но стабильности команде явно не хватает.

    «Бунедкор» имеет проблемы с реализацией: всего 11 забитых мячей в 8 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда всего 5 раз.

  • От Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке
  • Десять человек, которые навсегда вошли в историю «Барселоны»
  • 11/05/2023

    • В минувшем туре команда добыла лишь один зачетный балл. «Бунедкор» дома не смог одолеть скромный «Олимпик» (1:1).

    «Бунедкор» не побеждает уже на протяжении 3 последних поединков. Причем в них команда отличилась всего 2 мячами.

    Гости наверняка будет действовать первым номером. «Бунедкор» традиционно успешно противостоит ферганцам, и должен добыть очередную победу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 2.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Нефтчи» Фергана дают — 3.00, ничья оценена — в 2.85.

    Ферганцы имеют сложности с надежностью собственных тылов, к тому же традиционно неудачно противостоят «Бунедкору».

    Наш прогноз — Победа «Бунедкора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Фучович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Джере — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Чорич — Карбальес Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шевченко — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Свентек — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фоньини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Попырин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Баррер — Черундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Саккари — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мухова — Джорджи
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Крейчикова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Векич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Калинская — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтчи» Фергана — «Бунедкор»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Бунедкора»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры