В воскресенье, 14 апреля, в 32-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет римскую «Рому». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Удинезе» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства дружина Габриеля Чоффи с 28 очками идет 15, опережая лишь на два пункта зону вылета.

«Удинезе» смог отпраздновать только четыре виктории, 16 встреч он свел вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей составляет 30:47.

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Последние матчи: В прошлом туре первенства «маленькие зебры» на своем поле уступили лидирующему «Интеру» 1:2, упустив ничью уже в компенсированное время. Игровым днем ранее они в гостях расписали мировую с «Сассуоло» 1:1.

Не сыграют: Флориан Товен и Энцо Эбоссе травмированы.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Клуб из Удине к этой игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступил. Перед этим же «Удинезе» проиграл лишь раз за предыдущие пять поединков чемпионата при двух мировых и двух победах. А не забивали «черно-белые» только в двух встречах из восьми минувших.

«Рома»

Турнирное положение: Сейчас в таблице Серии А коллектив Даниеля Де Росси разместился на пятой позиции, имея в активе 55 баллами и на три отстает от четвертой строки, дающей билет в ЛЧ.

«Рома» за всю дистанцию смогла выиграть 16 матчей, еще семь встреч она свела вничью и восемь раз проиграла, забила 56 голов, а пропустила — 35.

Последние матчи: Несколько дней тому назад римляне на выезде переиграли «Милан» 1:0 в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы, а в своей последней игре чемпионата они в матче дерби смогли одолеть «Лацио» со счетом 1:0.

Не сыграют: Сердар Азмун и Расмус Кристенсен пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: В рамках Серии А «Рома» не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч. В этот период столичный клуб смог отпраздновать пять виктории и два матча завершил миром. И в четырех из этих проведенных матчей «волки» забивали два и более мячей, и в четырех случаях сохраняли свои ворота сухими.

Статистика для ставок

Дома у «Удинезе» 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско

«Рома» в чемпионате на выезде не уступает в пяти последних встречах, выиграв три из них

«Рома» выиграла у «Удинезе» в трех из пяти последних очных встречах и раз уступила

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 2.23, победа «Удинезе» — 3.55, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.81 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного поединка ждем низового исхода, ведь «Рома» в не пропускает уже в трех играх кряду, а «Удинезе» забивает совсем мало.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.81.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как «Удинезе» в этом сезоне очень миролюбив и на своем поле вполне может отобрать очки у римлян.

Ставка: ничья за 3.40.