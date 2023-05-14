«Ювентус»
Туринский коллектив продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «старая сеньора» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды из Турина 66 очков.
«Зебры» на два пункта опережают римский «Лацио», на три — миланский «Интер» и на пять — «Милан». Скорее всего, именно между этими командами и будет разыгрываться второе-третье-четвертое места.
Коэффициенты матча Ювентус — Кремонезе
«Черно-белые» недавно вылетели из Кубка Италии, уступив «Интеру» (0:1), но продолжают борьбу в Лиге Европы. «Пьемонт Кальчо» добрались до полуфинальной стадии, где соперником является испанская «Севилья». Первая игра завершилась со счетом 1:1.
В последних двух играх подопечные Массимилиано Аллегри переиграли «Аталанту» из Бергамо (2:0) и «Лечче» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). Перед этим «Ювентус» уступил неаполитанскому «Наполи» (0:1).
«Кремонезе»
«Серо-красные» продолжают борьбу за выживание. По итогам 34 туров команда из города Кремона занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «тигров» лишь 24 очка.
Подопечные Давиде Баллардини имеют минимальные шансы на сохранение прописки в элите. В настоящий момент команда на три пункта отстает от «Специи» и на шесть баллов от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Верона».
«Кремонезе» смог дойти до полуфинала Кубка Италии, где проиграл по сумме двух встреч «Фиорентине». В чемпионате Италии команда 31 раз поразила ворота соперника и 59 раз пропустила в свои.
В последней игре «Кремонезе» переиграл «Специю» (2:0), а до этого сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и «Вероной» (1:1). Перед этим команда Баллардини проиграла «Удинезе» (0:3).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,37.
Успех «Кремонезе» оценивается в 8,90, ничья — в 5,10.
Поставим на то, что хозяева «Ювентус» одержит уверенную победу.
Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся голами.