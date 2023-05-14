«Ювентус» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринский коллектив продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «старая сеньора» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды из Турина 66 очков.

«Зебры» на два пункта опережают римский «Лацио», на три — миланский «Интер» и на пять — «Милан». Скорее всего, именно между этими командами и будет разыгрываться второе-третье-четвертое места.

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«Черно-белые» недавно вылетели из Кубка Италии, уступив «Интеру» (0:1), но продолжают борьбу в Лиге Европы. «Пьемонт Кальчо» добрались до полуфинальной стадии, где соперником является испанская «Севилья». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

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В последних двух играх подопечные Массимилиано Аллегри переиграли «Аталанту» из Бергамо (2:0) и «Лечче» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). Перед этим «Ювентус» уступил неаполитанскому «Наполи» (0:1).

«Кремонезе»

«Серо-красные» продолжают борьбу за выживание. По итогам 34 туров команда из города Кремона занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «тигров» лишь 24 очка.

Подопечные Давиде Баллардини имеют минимальные шансы на сохранение прописки в элите. В настоящий момент команда на три пункта отстает от «Специи» и на шесть баллов от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Верона».

«Кремонезе» смог дойти до полуфинала Кубка Италии, где проиграл по сумме двух встреч «Фиорентине». В чемпионате Италии команда 31 раз поразила ворота соперника и 59 раз пропустила в свои.

В последней игре «Кремонезе» переиграл «Специю» (2:0), а до этого сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и «Вероной» (1:1). Перед этим команда Баллардини проиграла «Удинезе» (0:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,37.

Успех «Кремонезе» оценивается в 8,90, ничья — в 5,10.

Поставим на то, что хозяева «Ювентус» одержит уверенную победу.

Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся голами.