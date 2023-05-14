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    «Ювентус» уверенно обыграет «Кремонезе»

    «Ювентус» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия А, 14 мая 2023 года

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    «Ювентус»
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Мая 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Ювентус»

    Туринский коллектив продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «старая сеньора» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды из Турина 66 очков.

    «Зебры» на два пункта опережают римский «Лацио», на три — миланский «Интер» и на пять — «Милан». Скорее всего, именно между этими командами и будет разыгрываться второе-третье-четвертое места.

    Коэффициенты матча Ювентус — Кремонезе

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    «Черно-белые» недавно вылетели из Кубка Италии, уступив «Интеру» (0:1), но продолжают борьбу в Лиге Европы. «Пьемонт Кальчо» добрались до полуфинальной стадии, где соперником является испанская «Севилья». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних двух играх подопечные Массимилиано Аллегри переиграли «Аталанту» из Бергамо (2:0) и «Лечче» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). Перед этим «Ювентус» уступил неаполитанскому «Наполи» (0:1).

    «Кремонезе»

    «Серо-красные» продолжают борьбу за выживание. По итогам 34 туров команда из города Кремона занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «тигров» лишь 24 очка.

    Подопечные Давиде Баллардини имеют минимальные шансы на сохранение прописки в элите. В настоящий момент команда на три пункта отстает от «Специи» и на шесть баллов от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Верона».

    «Кремонезе» смог дойти до полуфинала Кубка Италии, где проиграл по сумме двух встреч «Фиорентине». В чемпионате Италии команда 31 раз поразила ворота соперника и 59 раз пропустила в свои.

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    • В последней игре «Кремонезе» переиграл «Специю» (2:0), а до этого сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и «Вероной» (1:1). Перед этим команда Баллардини проиграла «Удинезе» (0:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,37.

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    Успех «Кремонезе» оценивается в 8,90, ничья — в 5,10.

    Поставим на то, что хозяева «Ювентус» одержит уверенную победу.

    Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся голами.

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    «Ювентус» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ювентус» уверенно обыграет «Кремонезе»
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