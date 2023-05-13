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    «Спартак» не оставит шансов сопернику

    «Химки»— «Спартак». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, РПЛ, 13 мая 2023 года

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    «Спартак»
    «Химки» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет в субботу, 13 мая, начало — в 14:00 мск. «Химки»— «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Химки»

    За 4 тура до конца чемпионата команда находится в тяжелой ситуации, из которой сложно выбраться. «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей на 6 очков.

    Команда проваливает нынешний сезон, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ. За 26 встреч «Химки» выиграли только 4 игры.

    Коэффициенты матча Химки — Спартак

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    При этом, команда пропустила больше остальных команд в лиге — 58 мячей. К слову, ближайший преследователь по пропущенным «Оренбург» пропустил 50 голов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последних 5-и встречах в Премьер-лиге команда проиграла 3 встречи, по одному разу победила и сыграла вничью. За этот период «Химки» пропустили 11 голов при 5-и забитых.

    В последних двух турах команда встречалась с двумя московскими командами «Динамо» и «Локомотивом», и обоим проиграла (0:1 и 1:5 соответственно). «Химки» упустили ничейный результат в матче с «Динамо», пропустив решающий гол на 90+6-й минуте встречи.

    «Спартак»

    За 4 тура до конца чемпионата москвичи ведут борьбу за призовые места в РПЛ. «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице и отстает от 2-й строчки на 2 балла.

    Команда отрезками выдает отличную и результативную игру, занимая 2-е место в лиге по голам (57 забитых), уступая только «Зениту» (68).

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  • 10/05/2023

    • После возобновления чемпионата «Спартак» начал буксовать, но сейчас стабильно набирает очки. В последних 5-и встречах в РПЛ «красно-белые» проиграли только «Зениту» (2:3), обеспечив петербургской команде досрочное чемпионство.

    Победили «Краснодар» (4:3), «Торпедо» (2:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (3:3). За этот период «Спартак» забил 10 голов при 12-и забитых.

    Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли только 4 матча из 13-и на чужом поле. В последних 5-и гостевых встречах «Спартак» проиграл только 2 раза.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры гости считаются фаворитом. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.48.

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    На викторию «Химок» дают 6.20, ничья оценена в 5.00.

    Шансов на то, что «Химки» останутся в Премьер-лиге крайне маловероятны. Можно предположить, что «Спартак» наберет 3 очки и обострит борьбу за 2-ю строчку в РПЛ.

    Наши ставка и прогноз — Победа «Спартака» с форой -1.5 за 2.19. Также поставим на то, что 2-й тайм будет более результативным, чем первый за 1.96.

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    «Химки»— «Спартак»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Спартак» не оставит шансов сопернику
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