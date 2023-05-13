«Химки»
За 4 тура до конца чемпионата команда находится в тяжелой ситуации, из которой сложно выбраться. «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей на 6 очков.
Команда проваливает нынешний сезон, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ. За 26 встреч «Химки» выиграли только 4 игры.
Коэффициенты матча Химки — Спартак
При этом, команда пропустила больше остальных команд в лиге — 58 мячей. К слову, ближайший преследователь по пропущенным «Оренбург» пропустил 50 голов.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В последних 5-и встречах в Премьер-лиге команда проиграла 3 встречи, по одному разу победила и сыграла вничью. За этот период «Химки» пропустили 11 голов при 5-и забитых.
В последних двух турах команда встречалась с двумя московскими командами «Динамо» и «Локомотивом», и обоим проиграла (0:1 и 1:5 соответственно). «Химки» упустили ничейный результат в матче с «Динамо», пропустив решающий гол на 90+6-й минуте встречи.
«Спартак»
За 4 тура до конца чемпионата москвичи ведут борьбу за призовые места в РПЛ. «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице и отстает от 2-й строчки на 2 балла.
Команда отрезками выдает отличную и результативную игру, занимая 2-е место в лиге по голам (57 забитых), уступая только «Зениту» (68).
После возобновления чемпионата «Спартак» начал буксовать, но сейчас стабильно набирает очки. В последних 5-и встречах в РПЛ «красно-белые» проиграли только «Зениту» (2:3), обеспечив петербургской команде досрочное чемпионство.
Победили «Краснодар» (4:3), «Торпедо» (2:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (3:3). За этот период «Спартак» забил 10 голов при 12-и забитых.
Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли только 4 матча из 13-и на чужом поле. В последних 5-и гостевых встречах «Спартак» проиграл только 2 раза.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры гости считаются фаворитом. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.48.
На викторию «Химок» дают 6.20, ничья оценена в 5.00.
Шансов на то, что «Химки» останутся в Премьер-лиге крайне маловероятны. Можно предположить, что «Спартак» наберет 3 очки и обострит борьбу за 2-ю строчку в РПЛ.
Наши ставка и прогноз — Победа «Спартака» с форой -1.5 за 2.19. Также поставим на то, что 2-й тайм будет более результативным, чем первый за 1.96.