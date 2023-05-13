«Химки» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет в субботу, 13 мая, начало — в 14:00 мск. «Химки»— «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

За 4 тура до конца чемпионата команда находится в тяжелой ситуации, из которой сложно выбраться. «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей на 6 очков.

Команда проваливает нынешний сезон, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ. За 26 встреч «Химки» выиграли только 4 игры.

Коэффициенты матча Химки — Спартак 1X2Новым игрокам 6.604.801.45Бонус$9500

При этом, команда пропустила больше остальных команд в лиге — 58 мячей. К слову, ближайший преследователь по пропущенным «Оренбург» пропустил 50 голов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних 5-и встречах в Премьер-лиге команда проиграла 3 встречи, по одному разу победила и сыграла вничью. За этот период «Химки» пропустили 11 голов при 5-и забитых.

В последних двух турах команда встречалась с двумя московскими командами «Динамо» и «Локомотивом», и обоим проиграла (0:1 и 1:5 соответственно). «Химки» упустили ничейный результат в матче с «Динамо», пропустив решающий гол на 90+6-й минуте встречи.

«Спартак»

За 4 тура до конца чемпионата москвичи ведут борьбу за призовые места в РПЛ. «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице и отстает от 2-й строчки на 2 балла.

Команда отрезками выдает отличную и результативную игру, занимая 2-е место в лиге по голам (57 забитых), уступая только «Зениту» (68).

После возобновления чемпионата «Спартак» начал буксовать, но сейчас стабильно набирает очки. В последних 5-и встречах в РПЛ «красно-белые» проиграли только «Зениту» (2:3), обеспечив петербургской команде досрочное чемпионство.

Победили «Краснодар» (4:3), «Торпедо» (2:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (3:3). За этот период «Спартак» забил 10 голов при 12-и забитых.

Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли только 4 матча из 13-и на чужом поле. В последних 5-и гостевых встречах «Спартак» проиграл только 2 раза.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры гости считаются фаворитом. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.48.

На викторию «Химок» дают 6.20, ничья оценена в 5.00.

Шансов на то, что «Химки» останутся в Премьер-лиге крайне маловероятны. Можно предположить, что «Спартак» наберет 3 очки и обострит борьбу за 2-ю строчку в РПЛ.

Наши ставка и прогноз — Победа «Спартака» с форой -1.5 за 2.19. Также поставим на то, что 2-й тайм будет более результативным, чем первый за 1.96.