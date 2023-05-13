«Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Жетысу» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Жетысу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызыл-Жар»

Эта команда находится на 2 месте в турнирной таблице. «Кызыл-Жар» лишь на 2 очка отстает от лидера «Астаны», но имеет матч в запасе.

Отметим надежные оборонительные порядки команды. В 8 сыгранных матчах «Кызыл-Жар» пропустил в свои ворота всего трижды.

В своем последнем поединке команда потерпела первое поражение в чемпионате. «Кызыл-Жар» на выезде минимально уступил карагандинскому «Шахтеру».

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«Кызыл-Жар» традиционно успешно противостоит «Жетысу». Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 ничьих.

И уж наверняка хозяева спешат реабилитироваться за неудачу в минувшем туре. Так что ждем от них острых атак!

«Жетысу»

Эта команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы. Потенциально «Жетысу» — середняк лиги, но стабильности команде явно не хватает.

«Жетысу» имеет проблемы с реализацией: всего 7 забитых мячей в 8 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда 11 раз.

В минувшем туре команда добыла 3 очка. «Жетысу» дома с минимальным счетом переиграл «Окжетпес».

Правда, до того команда вылетела из Кубка Казахстана. По сумме двух встреч она уступила… «Кызыл-Жару» (0:3, 0:0).

«Жетысу» наверняка будет действовать вторым номером. Вот только соперник смотрится веселее, да и свои проблемы никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кызыл-Жара» предлагают — 1.62.

На викторию «Жетысу» дают — 5.55, ничья оценена — в 3.76.

Хозяева начали нынешний сезон прекрасно, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Кызыл-Жара» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.