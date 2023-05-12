12 мая в рамках 15-го тура чемпионата Ирландии по футболу «ЮКД Дублин» на своем стадионе сыграет против «Шемрок Роверс». Начало — в 21:45 по мск. «ЮКД Дублин» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ЮКД Дублин»

«ЮКД Дублин» в прошлом сезоне смог избежать понижения в классе. Дублинцы завершили чемпионат на предпоследней строке и в матче плей-офф смогли обыграть «Уотерфорд» 1:0.

В текущем чемпионате «студенты» с шестью набранными баллами замыкают турнирку, отставая на три пункта от вышестоящей команды. У них одна виктория, три мировые и десять фиаско.

В минувшем туре первенства коллектив на выезде потерпел минимальное фиаско со счетом 0:1 от «Шелбурна», продлив тем самым безвыигрышную серию до четырех встреч, где было три проигрыша.

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Отметим, что пять из шести общих пунктов «ЮКД Дублин» набрал именно на своем стадионе, но забить там смог только четыре мяча при десяти пропущенных.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время, выиграв три предыдущих чемпионата Ирландии.

Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров, раз проиграв при пяти мировых исходах.

Затем «зелено-белые» выиграли семь игр из восьми при одной мировой. В минувшем туре они одолели дома 2:0 «Богемиан» и с 27 очками идут вторыми, отставая от лидера на балл.

Вне родных стен в этом сезоне «Шемрок Ровер» еще не проигрывал, добыв четыре виктории и расписав три мировых результата.

«Шемрок Роверс» обыграл «ЮКД Дублин» в последних пяти очных противостояниях с общим счетом 12:0. Последний же раз «студенты» отбирали очки у предстоящего противника аж в 2013 году.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.22.

На викторию «ЮКД Дублин» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.50.

«Шемрок Роверс» набрал превосходный ход и наверняка продлит свое победное шествие, одолев предстоящего противника по-привычному всухую.

Но в тоже время прогнозируем, что хозяева все же смогут устоять в первом тайме, но матч в итоге проиграют.