«Сантос»
«Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после четырех туров, в которых набрал четыре очка.
Пока что все указывает на то, что в этом сезоне клубу из Сан-Паулу будет сложно бороться за что-то серьезное.
В прошлом туре «Сантос» проиграл на поле «Крузейро» (1:2).
Свою пока что единственную победу команда Одаира Элмана одержала в конце апреля, выиграв у «Америки Минейро», которая пока не набрала ни одного очка.
При этом надо отметить, что на своем поле в новом сезоне «Сантос» пока не проигрывал.
«Байя»
«Байя» тем временем находится на девятой строчке, набрав в четырех турах шесть очков.
Клуб из Салвадора начал новый чемпионат с двух поражений — от «РБ Брагантино» и «Ботафого».
Но после этого команда Ренато Пайвы одержала три победы подряд.
Сначала «Байя» разгромила «Волту Редонду» в рамках Кубка Бразилии, а потом выиграла у «Васко да Гамы» «Коритибы». На этом отрезке она забила восемь мячей.
Прогноз и ставка
На «Сантос» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Байи» — за 3.12.
Скорее всего, будет упорная игра с минимальным количеством забитых мячей. Хотя вполне можно допустить, что здесь их вообще не будет.
В общем, в данном случае есть смысл рассмотреть ставку на ничью за 3.30.
И еще один смелый вариант — ставка на ничью с точным счетом 0:0 за 7.80.