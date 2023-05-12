«Сантос» сыграет на своем поле против «Байи» в рамках пятого тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 01:00 мск. «Сантос» — «Байя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после четырех туров, в которых набрал четыре очка.

Пока что все указывает на то, что в этом сезоне клубу из Сан-Паулу будет сложно бороться за что-то серьезное.

В прошлом туре «Сантос» проиграл на поле «Крузейро» (1:2).

Свою пока что единственную победу команда Одаира Элмана одержала в конце апреля, выиграв у «Америки Минейро», которая пока не набрала ни одного очка.

При этом надо отметить, что на своем поле в новом сезоне «Сантос» пока не проигрывал.

«Байя»

«Байя» тем временем находится на девятой строчке, набрав в четырех турах шесть очков.

Клуб из Салвадора начал новый чемпионат с двух поражений — от «РБ Брагантино» и «Ботафого».

Но после этого команда Ренато Пайвы одержала три победы подряд.

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Сначала «Байя» разгромила «Волту Редонду» в рамках Кубка Бразилии, а потом выиграла у «Васко да Гамы» «Коритибы». На этом отрезке она забила восемь мячей.

Прогноз и ставка

На «Сантос» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Байи» — за 3.12.

Скорее всего, будет упорная игра с минимальным количеством забитых мячей. Хотя вполне можно допустить, что здесь их вообще не будет.

В общем, в данном случае есть смысл рассмотреть ставку на ничью за 3.30.

И еще один смелый вариант — ставка на ничью с точным счетом 0:0 за 7.80.