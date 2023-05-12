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    «Сантос» и «Байя» оставят зрителей без забитых мячей?

    «Сантос» — «Байя». Прогноз (к. 7.80) и ставки на чемпионат Бразили 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Байя»
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    «Сантос» до сих пор не проигрывал на своем поле в новом сезоне
    «Сантос» сыграет на своем поле против «Байи» в рамках пятого тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 01:00 мск. «Сантос» — «Байя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после четырех туров, в которых набрал четыре очка.

    Пока что все указывает на то, что в этом сезоне клубу из Сан-Паулу будет сложно бороться за что-то серьезное.

    В прошлом туре «Сантос» проиграл на поле «Крузейро» (1:2).

    Свою пока что единственную победу команда Одаира Элмана одержала в конце апреля, выиграв у «Америки Минейро», которая пока не набрала ни одного очка.

    При этом надо отметить, что на своем поле в новом сезоне «Сантос» пока не проигрывал.

    «Байя»

    «Байя» тем временем находится на девятой строчке, набрав в четырех турах шесть очков.

    Клуб из Салвадора начал новый чемпионат с двух поражений — от «РБ Брагантино» и «Ботафого».

    Но после этого команда Ренато Пайвы одержала три победы подряд.

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    Сначала «Байя» разгромила «Волту Редонду» в рамках Кубка Бразилии, а потом выиграла у «Васко да Гамы» «Коритибы». На этом отрезке она забила восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Сантос» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Байи» — за 3.12.

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    Скорее всего, будет упорная игра с минимальным количеством забитых мячей. Хотя вполне можно допустить, что здесь их вообще не будет.

    В общем, в данном случае есть смысл рассмотреть ставку на ничью за 3.30.

    И еще один смелый вариант — ставка на ничью с точным счетом 0:0 за 7.80.

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    «Сантос» — «Байя»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. «Сантос» и «Байя» оставят зрителей без забитых мячей?
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