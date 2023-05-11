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    «Крузейро» — «Флуминенсе». Прогноз, ставка (к. 3.35) на футбол, Чемпионат Бразилии, 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Флуминенсе»
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    «Крузейро»
    «Крузейро» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках 5-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 03:30 мск. «Крузейро» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Крузейро»

    Команда отлично начала чемпионат Бразилии, занимая 3-е место в турнирной таблице после 4-х сыгранных матчей. За 4 встречи «Крузейро» набрал 9 очков.

    Команда проиграла первую встречи против «Коринтианса» (1:2), забив единственный гол только на 90+6-й минуте. Затем «Крузейро» выдал мощный отрезок из 3-х побед подряд в чемпионате Бразилии и одной виктории в Кубке.

    Команда обыграла «Гремио» (1:0), «Брагантино» (3:0), «Сантос» (2:1) и «Наутико» (2:0) в Кубке Бразилии. За этот период «Крузейро» пропустил только один гол при восьми забитых.

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    Стоит отметить, что в двух домашних встречах команда одержала две победы, пропустив только один мяч. В последнем матче против «Сантоса» в составе «Крузейро» дубль оформил нападающий команды Уэсли.

    В составе «Крузейро» есть еще один лидер Бруно Родригес, который за последние 3 матча забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    «Флуминенсе»

    После 4-х матчей команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 7-ю очками в активе. «Флуминенсе» продемонстрировал отличную игру на старте, но в последние несколько матчей забуксовал.

    Команда забила 8 голов и 5 раз пропустила за 4 встречи, проиграв за этот период только «Форталезе» (2:4). Пропустив два быстрых гола, «Флуминенсе» так и не смогла отыграться.

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    • До этого поражения у команды была серия из 7-и побед подряд. Стоит отметить, что в одном из последних матчей «Флуминенсе» разгромила «Ривер Плейт» (5:1) в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

    В команде есть лидер, который входит в топ-5 бомбардиров чемпионата. В последних 4-х встречах нападающий «Флуминенсе» Джон Кеннеди забил 2 гола и сделал две голевые передачи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Крузейро» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.35.

    Обе команды находятся в хорошей форме. Можно предположить, что «Флуминенсе» и «Крузейро» поделят очки в равной борьбе.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.35. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 больше за 1.99.

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    «Крузейро» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативный матч и разойдутся миром
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