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    «Клинки» начинают и побеждают

    «Бирмингем» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Чемпионшип, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Билли Шарп
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 46-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Бирмингем» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Мая 2023 года

    «Бирмингем»

    Эта команда уже обеспечила себе место в Чемпионшип на будущий сезон. «Бирмингем» сейчас находится на 17 строчке в таблице.

    «Браммиз» атакуют не столь результативно. В 45 сыгранных матчах команда наколотила лишь 46 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Шеффилд Юнайтед

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    Минувший тур команда вновь провела неудачно. «Бирмингем» на выезде потерпел поражение от «Ковентри» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «клинками» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выигран один при одном же поражении.

    В этой встрече хозяева наверняка намерены активно атаковать. «Бирмингем» уж точно мотивирован оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» провел отличный сезон. Наградой стало повышение в классе, правда, со 2 места.

    «Клинки» довольно неплохи в плане реализации. В 45 матчах игроки команды наколотили 71 мяч в ворота соперников.

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    • В предыдущем своем поединке «клинки» проиграли. На выезде команда минимально уступила «Хаддерсфилду».

    Мотивация на заключительный матч уже почти отсутствует. Наверняка тренерский штаб будет делать кадровые эксперименты.

    Быть может, с первых минут на поле появится Билли Шарп. Опытнейший форвард отличился лишь дважды в чемпионате, и уж точно хочет улучшить свои показатели.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.50.

    «Клинки» постараются завершить чемпионат победой, и явно начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.

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    «Бирмингем» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Клинки» начинают и побеждают
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