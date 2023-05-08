«Бирмингем» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 46-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Бирмингем» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

Эта команда уже обеспечила себе место в Чемпионшип на будущий сезон. «Бирмингем» сейчас находится на 17 строчке в таблице.

«Браммиз» атакуют не столь результативно. В 45 сыгранных матчах команда наколотила лишь 46 мячей в ворота соперников.

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Минувший тур команда вновь провела неудачно. «Бирмингем» на выезде потерпел поражение от «Ковентри» (2:0).

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Матчи с «клинками» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выигран один при одном же поражении.

В этой встрече хозяева наверняка намерены активно атаковать. «Бирмингем» уж точно мотивирован оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» провел отличный сезон. Наградой стало повышение в классе, правда, со 2 места.

«Клинки» довольно неплохи в плане реализации. В 45 матчах игроки команды наколотили 71 мяч в ворота соперников.

В предыдущем своем поединке «клинки» проиграли. На выезде команда минимально уступила «Хаддерсфилду».

Мотивация на заключительный матч уже почти отсутствует. Наверняка тренерский штаб будет делать кадровые эксперименты.

Быть может, с первых минут на поле появится Билли Шарп. Опытнейший форвард отличился лишь дважды в чемпионате, и уж точно хочет улучшить свои показатели.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.91.

На викторию «Бирмингема» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.50.

«Клинки» постараются завершить чемпионат победой, и явно начнут встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.