«Брайтон»
«Чайки» проводят довольно неплохой сезон. Нынешнее 8 место можно вполне считать прекрасной диспозицией для скромного клуба.
«Брайтон» довольно регулярно забивает. В 31 поединке игроки команды наколотили уже 61 мяч в ворота соперников.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
Минувший тур команда провела сверхуспешно. Дома «Брайтон» буквально смел с газона «Вулверхэмптон», отправив в ворота соперника 6 безответных мячей.
Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» выиграл дважды.
В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Брайтон» еще сражается за попадание в еврокубки.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы мотивированы попасть в тройку. «Манчестер Юнайтед» находится на 4 месте, отставая от идущего третьим «Ньюкасла» на 2 очка.
Команда Эрика тен Хага имеет серьезные проблемы в обороне. «Манчестер Юнайтед» пропустил уже 39 мячей в свои ворота, что на уровне середняка лиги.
Минувший тур АПЛ принес команде 3 важнейших очка. «Манчестер Юнайтед» в родных стенах минимально одолел «Астон Виллу».
Кстати, совсем недавно манкунианцы прошли «чаек» в Кубке Англии. Правда, победа к команде тен Хага пришла лишь в серии пенальти.
Вот только «Манчестер Юнайтед» давненько не обыгрывал «чаек». Последняя виктория случилась более года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.95.
На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.50.
Манкунианцы сражаются за попадание в тройку, к тому же
Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.