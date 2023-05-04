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    «Манчестер Юнайтед» наконец-то одолеет «чаек»

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 мая 2023 года

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    Бруну Фернандеш
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Мая 2023 года

    «Брайтон»

    «Чайки» проводят довольно неплохой сезон. Нынешнее 8 место можно вполне считать прекрасной диспозицией для скромного клуба.

    «Брайтон» довольно регулярно забивает. В 31 поединке игроки команды наколотили уже 61 мяч в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед

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    Минувший тур команда провела сверхуспешно. Дома «Брайтон» буквально смел с газона «Вулверхэмптон», отправив в ворота соперника 6 безответных мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» выиграл дважды.

    В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Брайтон» еще сражается за попадание в еврокубки.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы мотивированы попасть в тройку. «Манчестер Юнайтед» находится на 4 месте, отставая от идущего третьим «Ньюкасла» на 2 очка.

    Команда Эрика тен Хага имеет серьезные проблемы в обороне. «Манчестер Юнайтед» пропустил уже 39 мячей в свои ворота, что на уровне середняка лиги.

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    • Минувший тур АПЛ принес команде 3 важнейших очка. «Манчестер Юнайтед» в родных стенах минимально одолел «Астон Виллу».

    Кстати, совсем недавно манкунианцы прошли «чаек» в Кубке Англии. Правда, победа к команде тен Хага пришла лишь в серии пенальти.

    Вот только «Манчестер Юнайтед» давненько не обыгрывал «чаек». Последняя виктория случилась более года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.50.

    Манкунианцы сражаются за попадание в тройку, к тому же давненько не обыгрывали «Брайтон».

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.

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    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» наконец-то одолеет «чаек»
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