«Брайтон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Чайки» проводят довольно неплохой сезон. Нынешнее 8 место можно вполне считать прекрасной диспозицией для скромного клуба.

«Брайтон» довольно регулярно забивает. В 31 поединке игроки команды наколотили уже 61 мяч в ворота соперников.

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Минувший тур команда провела сверхуспешно. Дома «Брайтон» буквально смел с газона «Вулверхэмптон», отправив в ворота соперника 6 безответных мячей.

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» выиграл дважды.

В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Брайтон» еще сражается за попадание в еврокубки.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы мотивированы попасть в тройку. «Манчестер Юнайтед» находится на 4 месте, отставая от идущего третьим «Ньюкасла» на 2 очка.

Команда Эрика тен Хага имеет серьезные проблемы в обороне. «Манчестер Юнайтед» пропустил уже 39 мячей в свои ворота, что на уровне середняка лиги.

Минувший тур АПЛ принес команде 3 важнейших очка. «Манчестер Юнайтед» в родных стенах минимально одолел «Астон Виллу».

Кстати, совсем недавно манкунианцы прошли «чаек» в Кубке Англии. Правда, победа к команде тен Хага пришла лишь в серии пенальти.

Вот только «Манчестер Юнайтед» давненько не обыгрывал «чаек». Последняя виктория случилась более года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.95.

На викторию «Манчестер Юнайтед» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.50.

Манкунианцы сражаются за попадание в тройку, к тому же давненько не обыгрывали «Брайтон» .

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.