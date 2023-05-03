«Сампдория» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:00 мск. «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» отчаянно борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на последнем 20-м месте в турнирной таблице Серии А.

Причем отставание от спасительной 17-й позиции составляет 10 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

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Свой последний поединок клуб провел крайне неудачно. «Блучеркьяти» в на выезде потерпели разгром от «Фиорентины» (0:5).

Все прогнозы на Серию А

В 17 последних поединках коллектив выиграл лишь раз и не знает побед пять последних игр, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на успех.

«Торино»

«Быки» на данный момент находятся на 12-м месте. Борьба за выход в еврокубки команде не светит, впрочем, как и за выживание в Серии А — тоже.

Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 32 матчах игроки «Торино» забили всего 33 мяча.

В минувшем туре туринцы потерпели неудачу. На своем поле они предсказуемо проиграли «Аталанте» (1:2).

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих, поэтому рискует остаться без зачетных очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Сампдории» оценивается в 4,22, ничья — в 3,45.

В пяти из семи последних матчей хозяев поля забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,23, ведь пяти из семи последних матчей «Сампдории» было забито больше 2,5 голов.