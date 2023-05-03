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    Подтолкнет ли «Торино» к вылету «Сампдорию»?

    «Сампдория» — «Торино». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Серия А, 3 мая 2023 года

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    «Торино» уже не имеет турнирных задач
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:00 мск. «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2023 года
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    «Сампдория»

    «Сампдория» отчаянно борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на последнем 20-м месте в турнирной таблице Серии А.

    Причем отставание от спасительной 17-й позиции составляет 10 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

    Коэффициенты матча Сампдория — Торино

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    Свой последний поединок клуб провел крайне неудачно. «Блучеркьяти» в на выезде потерпели разгром от «Фиорентины» (0:5).

    Все прогнозы на Серию А

    В 17 последних поединках коллектив выиграл лишь раз и не знает побед пять последних игр, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на успех.

    «Торино»

    «Быки» на данный момент находятся на 12-м месте. Борьба за выход в еврокубки команде не светит, впрочем, как и за выживание в Серии А — тоже.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 32 матчах игроки «Торино» забили всего 33 мяча.

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    • В минувшем туре туринцы потерпели неудачу. На своем поле они предсказуемо проиграли «Аталанте» (1:2).

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих, поэтому рискует остаться без зачетных очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Сампдории» оценивается в 4,22, ничья — в 3,45.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев поля забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,23, ведь пяти из семи последних матчей «Сампдории» было забито больше 2,5 голов.

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    «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Подтолкнет ли «Торино» к вылету «Сампдорию»?
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