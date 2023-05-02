«Альмерия» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:30 мск. «Альмерия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Команда сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент «Альмерия» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры.

Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 32 матчах пропущено уже 57 мячей в свои ворота, да и отрыв от опасной зоны составляет лишь два очка.

Коэффициенты матча Альмерия — Эльче 1X2Новым игрокам 1.704.054.60Бонус$9500

Минувший тур принес клубу неудачу. На выезде андалузцы не смогли ничего противопоставить пока еще чемпиону «Реалу» (2:4) на выезде.

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В последних четырех поединках коллектив потерпел три поражения при одной победе, поэтому ему остается надеяться только на то, что соперник выглядит еще слабее.

«Эльче»

Команда в нынешнем сезоне выступает провально. После неудачного старта «Эльче» все никак не поднимется с последнего места.

С реализацией у команды громадные сложности, не говоря уже о надежности тылов. В 32 матчах игроки клуба забили всего 24 мяча.

Шансов на спасение у клуба фактически не осталось, и в случае победы «Кадиса» над «Валенсией» вылетит в Сегунду еще до матча с «Альмерией». Слишком многое было потеряно еще осенью.

В прошлом туре коллектив в большинстве разгромил «Райо Вальекано» (4:0), чем прервал серию поражений из шести поединков во всех турнирах, поэтому гости все же будут аутсайдером грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Альмерию», коэффициент на победу которой равен 1,74. Успех «Эльче» оценивается в 4,56, ничья — в 4,06.

В четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,13.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,70, ведь восьми последних матчах хозяев забивали оба соперника.