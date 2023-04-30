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    Бретонцы обеспечат голевое изобилие

    «Ренн» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Лига 1, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Анже»
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    Бенжамен Бурижо
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ренн»

    Бретонцы в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    А вот за попадание в топ-5 «Ренн» еще поборется. Отставание от идущего пятым «Лилля» составляет 3 очка.

    В своем последнем поединке бретонцы проиграли. «Ренн» на выезде минимально уступил «Монпелье».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Бретонцы традиционно считаются домашней командой. Например, крепкий «Реймс» недавно был обыгран уверенно (3:0).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана.

    «Анже»

    Эта команда уже юридически оформила вылет в Лигу 2. «Анже» действительно был худшим в нынешнем сезоне.

    В 32 матчах «Анже» выиграл только 3 раза. Да и атака не блещет результативностью: всего 25 голов в 32 матчах.

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    • В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. Дома «Анже» уступил лидеру ПСЖ со счетом 1:2.

    Разумеется, концовку чемпионата команда уже может доигрывать абсолютно спокойно. А вот пощипать кого-то на заветные баллы «Анже» способен.

    И все-таки «Анже» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет турнирную мотивацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Анже» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.50.

    Бретонцы выглядят на две головы сильнее соперника, и наверняка продемонстрируют всю мощь своих атак.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Ренн» — «Анже»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Бретонцы обеспечат голевое изобилие
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