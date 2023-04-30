«Ренн» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Бретонцы в нынешнем сезоне выглядят не столь грозно. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице.

А вот за попадание в топ-5 «Ренн» еще поборется. Отставание от идущего пятым «Лилля» составляет 3 очка.

В своем последнем поединке бретонцы проиграли. «Ренн» на выезде минимально уступил «Монпелье».

Все прогнозы на Лигу 1

Бретонцы традиционно считаются домашней командой. Например, крепкий «Реймс» недавно был обыгран уверенно (3:0).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана.

«Анже»

Эта команда уже юридически оформила вылет в Лигу 2. «Анже» действительно был худшим в нынешнем сезоне.

В 32 матчах «Анже» выиграл только 3 раза. Да и атака не блещет результативностью: всего 25 голов в 32 матчах.

В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. Дома «Анже» уступил лидеру ПСЖ со счетом 1:2.

Разумеется, концовку чемпионата команда уже может доигрывать абсолютно спокойно. А вот пощипать кого-то на заветные баллы «Анже» способен.

И все-таки «Анже» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет турнирную мотивацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.29.

На викторию «Анже» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.50.

Бретонцы выглядят на две головы сильнее соперника , и наверняка продемонстрируют всю мощь своих атак.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.