«Сабаил» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 1/2 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:00 мск. «Сабаил» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабаил»

Эта команда проводит откровенно блеклый сезон. Сейчас «Сабаил» занимает последнее 10 место в чемпионате.

При этом отставание от спасительной 9 позиции минимальное. Плюс у команды еще есть несколько матчей, чтобы исправить положение.

В минувшем туре команда не смогла добиться победы. «Сабаил» в домашней встрече довольствовался ничьей с «Нефтчи» (1:1).

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К слову, «Сабаил» не выигрывает уже на протяжении 3 своих последних матчей. Да и в первом поединке полуфинала Кубка команда уступила «Габале» (3:2).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Сабаил» максимально настроен пройти в финал Кубка Азербайджана.

«Габала»

Эта команда проводит текущий чемпионат на своем уровне. 4 место в турнирной таблице можно считать вполне характерным для «Габалы».

Главным бичом команды является слабая атака. В 31 сыгранном матче игроки «Габалы» настреляли лишь 41 мяч.

В своем предыдущем поединке команда добыла викторию. На выезде был обыгран «Сумгаит» (2:3).

Сейчас команда находится на заметном подъеме. 4 последних очных поединка принесли «Габале» победы.

«Габала» явно намеревается продлить свою победную серию. Выход в финал Кубка страны почти в кармане, да и по игре гости смотрятся сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Габалы» предлагают — 2.30.

На викторию «Сабаила» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.32.

«Габала» в последнее время выглядит весьма прилично, и наверняка сыграет с позиции силы .

Наш прогноз — Победа «Габалы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.