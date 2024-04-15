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    Команды смогут показать результативную игру

    «Осасуна» — «Валенсия». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Примера, 15 апреля 2024 года

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    «Валенсия»
    15 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. «Осасуна» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Апреля 2024 года
    Осасуна
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    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» на данный момент располагается в середине таблицы. У команды на остаток сезона нет серьезных целей.

    «Осасуна» занимает 10-е место в таблице. У клуба 39 очков по итогам 30 встреч.

    Осасуна — Валенсия: коэффициенты букмекеров

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    Команда одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Осасуна» забила 36 голов и пропустила 43 мяча.

    Последние матчи: «Осасуна» в марте сыграла две встречи. Были набраны шесть очков.

    «Осасуна» одержала две победы. Клуб обыграл «Алавес» (1:0) и «Альмерию» (3:0).

    Также у «Осасуны» были два поражения. Команда уступила «Жироне» (0:2) и мадридскому «Реалу» (2:4).

    Не сыграют: Барха, Гарсия, Орос — травмы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Осасуна» закончила минувший месяц на мажорной ноте. 30 марта клуб в гостях разгромил «Альмерию» со счетом 3:0.

    В 2024 году «Осасуна» провела семь домашних матчей. Команда одержала 4 победы и потерпела три поражения. При этом не было зафиксировано ни одной ничьи.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» в таблице находится чуть выше «Осасуны». Команда занимает 8-е место.

    В 30 играх набрано 44 очка. У «Валенсии» 12 побед, 8 ничьих и 10 поражение. Клуб 33 раза поразил ворота соперников и пропустил 32 мяча в свои.

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    • Последние матчи: В минувшем месяце «Валенсия» провела четыре встречи. Была одержана одна победа. 9 марта «Валенсия» взяла верх над «Хетафе» со счетом 1:0.

    В текущем месяце «летучие мыши» уже успели завоевать три очка. 4 апреля команда одолела «Гранаду» (1:0). Единственный гол на 77-й минуте забил Андре Альмейда.

    Не сыграют: Диакаби — травма.

    Состояние команды: «Валенсия» еще может побороться за еврокубки. Но на финише сезона нужно прибавить. Сейчас от топ-6 команда отстает на пять очков.

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    В последних четырех гостевых матчах Примеры у «Валенсии» были три поражения. Команда одержала только одну выездную победу — 4 апреля над «Гранадой».

    В первом круге «Валенсия» дома неожиданно уступила «Осасуне» со счетом 1:2. Встреча прошла 27 августа 2023 года.

    Статистика для ставок

    • «Осасуна» в последних двух матчах Примеры забила пять голов

    • «Валенсия» в четырех предыдущих встречах Ла Лиги пропустила лишь один мяч

    • В первом круге «Валенсия» уступила дома со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.57 и 1.47.

    Прогноз: «Валенсия» еще может попасть в еврокубки. Мотивация у гостей есть.

    «Летучие мыши» уступили в домашней встрече в первом круге. «Валенсия» постарается взять реванш.

    Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.72.

    Прогноз: букмекеры не ждут результативного футбола. Однако в первом круге команды за 90 минут забили три гола. Сейчас история может повториться.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.57

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    Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Валенсия» с коэффициентом 1.71. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. Команды смогут показать результативную игру
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