«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» на данный момент располагается в середине таблицы. У команды на остаток сезона нет серьезных целей.
«Осасуна» занимает 10-е место в таблице. У клуба 39 очков по итогам 30 встреч.
Осасуна — Валенсия: коэффициенты букмекеров
Команда одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Осасуна» забила 36 голов и пропустила 43 мяча.
Последние матчи: «Осасуна» в марте сыграла две встречи. Были набраны шесть очков.
«Осасуна» одержала две победы. Клуб обыграл «Алавес» (1:0) и «Альмерию» (3:0).
Также у «Осасуны» были два поражения. Команда уступила «Жироне» (0:2) и мадридскому «Реалу» (2:4).
Не сыграют: Барха, Гарсия, Орос — травмы.
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Состояние команды: «Осасуна» закончила минувший месяц на мажорной ноте. 30 марта клуб в гостях разгромил «Альмерию» со счетом 3:0.
В 2024 году «Осасуна» провела семь домашних матчей. Команда одержала 4 победы и потерпела три поражения. При этом не было зафиксировано ни одной ничьи.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» в таблице находится чуть выше «Осасуны». Команда занимает 8-е место.
В 30 играх набрано 44 очка. У «Валенсии» 12 побед, 8 ничьих и 10 поражение. Клуб 33 раза поразил ворота соперников и пропустил 32 мяча в свои.
Последние матчи: В минувшем месяце «Валенсия» провела четыре встречи. Была одержана одна победа. 9 марта «Валенсия» взяла верх над «Хетафе» со счетом 1:0.
В текущем месяце «летучие мыши» уже успели завоевать три очка. 4 апреля команда одолела «Гранаду» (1:0). Единственный гол на 77-й минуте забил Андре Альмейда.
Не сыграют: Диакаби — травма.
Состояние команды: «Валенсия» еще может побороться за еврокубки. Но на финише сезона нужно прибавить. Сейчас от топ-6 команда отстает на пять очков.
В последних четырех гостевых матчах Примеры у «Валенсии» были три поражения. Команда одержала только одну выездную победу — 4 апреля над «Гранадой».
В первом круге «Валенсия» дома неожиданно уступила «Осасуне» со счетом 1:2. Встреча прошла 27 августа 2023 года.
Статистика для ставок
- «Осасуна» в последних двух матчах Примеры забила пять голов
- «Валенсия» в четырех предыдущих встречах Ла Лиги пропустила лишь один мяч
- В первом круге «Валенсия» уступила дома со счетом 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.57 и 1.47.
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Прогноз: «Валенсия» еще может попасть в еврокубки. Мотивация у гостей есть.
«Летучие мыши» уступили в домашней встрече в первом круге. «Валенсия» постарается взять реванш.
Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.72.
Прогноз: букмекеры не ждут результативного футбола. Однако в первом круге команды за 90 минут забили три гола. Сейчас история может повториться.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.57