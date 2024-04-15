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    «Фиорентина» обыграет «Дженоа», «Осасуна» и «Валенсия» забьют друг другу

    Экспресс дня 15 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Фиорентина»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, Испании и Португалии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фиорентина» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фиорентина» на этой неделе провела первый четвертьфинальный матч с «Викторией Пльзень» в Лиге конференций. Игра в Чехии закончилась вничью 0:0.

    В чемпионате Италии «Фиорентина» в апреле еще не выигрывала. Ранее в Турине прошел матч с «Ювентусом», в котором «фиалки» уступили 0:1.

    Сейчас «Фиорентина» занимает 10-е место в таблице Серии А. Набрано 43 очка по итогам 30 матчей.

    Календарь и таблица Серии А

    «Дженоа» может спокойно доигрывать сезон. Команде не светит понижение в классе. На данный момент «грифоны» находятся на 12-м месте в таблице, набрав 38 очков в 31-й встрече.

    В Серии А «Дженоа» не проигрывает с 9 марта. Тогда клуб дома уступил «Монце» со счетом 2:3.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.90.

    «Осасуна» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    На данный момент «Осасуна» идет в середине таблицы. В 30 встречах набрано 39 очков. Клуб располагается на комфортном, 10-м месте. Никакой угрозы вылета нет.

    В последних четырех встречах у «Осасуны» две победы. Ранее команде удалось обыграть «Алавес» и «Альмерию». Стоит отметить, что за две встречи «Осасуна» не пропустила ни одного гола.

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    • «Валенсия» еще не теряет надежд попасть в еврокубки. Но команде следует прибавить на финише сезона. Сейчас «летучие мыши» с 44 очком находятся на 8-й позиции.

    В последних четырех выездных встречах «Валенсия» одержала только одну победу. 4 апреля клуб взял верх над «Гранадой» (1:0).

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    Ставка: Обе забьют за 2.16.

    «Визела» — «Шавиш»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    В предстоящей встрече играют два аутсайдера чемпионата Португалии. «Визела» находится на предпоследнем, 17-м месте. Клуб набрал 21 очко в 28 встречах.

    Последние три матча «Визела» проиграла. В сумме было пропущено 11 голов. Ранее команда уступила «Порту» (1:4), «Каса Пии» (0:4) и «Фамаликану» (2:3).

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    «Шавиш» замыкает таблицу чемпионата Португалии. У клуба 19 баллов по итогам 28 встреч. В случае победы команда сможет поменяться с «Визелой» местами.

    Безвыигрышная серия «Шавиша» в Примейре составляет шесть матчей. Последний раз клуб побеждал еще 17 февраля. Тогда дома удалось взять верх над «Боавиштой» со счетом 2:1.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.77.

    Общий коэффициент — 7.26.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 15 апреля с коэффициентом 7.26. Дата матча: 15.04.2024. Экспресс. «Фиорентина» обыграет «Дженоа», «Осасуна» и «Валенсия» забьют друг другу
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