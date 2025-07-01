Кудерметова — Чжу Линь. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Чжу Линь из Китая в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Чжу Линь, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника Кудерметова выступила на двух турнирах на травяном покрытии. Сначала было выступление в Хертогенбосе, где россиянка провела три встречи, выиграв у сестры Полины Кудерметовой (6:3, 6:3) и у бельгийки Грет Миннен (6:4, 6:1).

Остановила Веронику Кудерметову её соотечественница Екатерина Александрова (7:5, 4:6, 2:6).

В Бад Хомбурге теннисистка из России в первом круге уступила Катерине Синяковой из Чехии (6:7, 5:7).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 43 место.

Чжу Линь

Перед стартом турнира Большого шлема Чжу Линь выступила на траве в Ноттингеме.

В первом круге британского розыгрыша китаянка одержала победу над беларуской Александрой Саснович (6:4, 6:1).

Во втором круге Ноттингема Чжу Линь потерпела фиаско в поединке против американки Маккартни Кесслер (1:6, 4:6).

На данный момент Чжу Линь занимает 307 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 5.45.

Прогноз: Статистика личных встреч показывает абсолютное равенство. Счёт — 1:1. Кто перевесет чашу весов, ответить на вопрос сложно, но можно рискнуть в пользу результативной встречи. Кудерметова и Чжу Линь могут сыграть в три сета.

Рекомендуемая ставка: ТБ 19.5 с коэффициентом 1.80.