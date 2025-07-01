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    Кудерметова — Чжу Линь. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Чжу Линь
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Чжу Линь из Китая в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Чжу Линь, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 13:00 Чжу Линь

    Чжу Линь

  • Китай
    •

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова выступила на двух турнирах на травяном покрытии. Сначала было выступление в Хертогенбосе, где россиянка провела три встречи, выиграв у сестры Полины Кудерметовой (6:3, 6:3) и у бельгийки Грет Миннен (6:4, 6:1).

    Остановила Веронику Кудерметову её соотечественница Екатерина Александрова (7:5, 4:6, 2:6).

    В Бад Хомбурге теннисистка из России в первом круге уступила Катерине Синяковой из Чехии (6:7, 5:7).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 43 место.

    Чжу Линь

    Перед стартом турнира Большого шлема Чжу Линь выступила на траве в Ноттингеме.

    В первом круге британского розыгрыша китаянка одержала победу над беларуской Александрой Саснович (6:4, 6:1).

    Во втором круге Ноттингема Чжу Линь потерпела фиаско в поединке против американки Маккартни Кесслер (1:6, 4:6).

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    На данный момент Чжу Линь занимает 307 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 5.45.

    Прогноз: Статистика личных встреч показывает абсолютное равенство. Счёт — 1:1. Кто перевесет чашу весов, ответить на вопрос сложно, но можно рискнуть в пользу результативной встречи. Кудерметова и Чжу Линь могут сыграть в три сета.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 19.5 с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Чжу Линь?

    Матч Кудерметова — Чжу Линь состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Чжу Линь?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 19.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Чжу Линь?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 19.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Чжу Линь?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Чжу Линь?

    Коэффициенты букмекеров: : На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 5.45.

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    Кудерметова — Чжу Линь: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Соперницы устроят яркую игру?
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