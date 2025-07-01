Кудерметова — Чжу Линь. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Вероника Кудерметова
Чжу Линь
Кудерметова
Вероника Кудерметова выступила на двух турнирах на травяном покрытии. Сначала было выступление в Хертогенбосе, где россиянка провела три встречи, выиграв у сестры Полины Кудерметовой (6:3, 6:3) и у бельгийки Грет Миннен (6:4, 6:1).
Остановила Веронику Кудерметову её соотечественница Екатерина Александрова (7:5, 4:6, 2:6).
В Бад Хомбурге теннисистка из России в первом круге уступила Катерине Синяковой из Чехии (6:7, 5:7).
В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 43 место.
Чжу Линь
Перед стартом турнира Большого шлема Чжу Линь выступила на траве в Ноттингеме.
В первом круге британского розыгрыша китаянка одержала победу над беларуской Александрой Саснович (6:4, 6:1).
Во втором круге Ноттингема Чжу Линь потерпела фиаско в поединке против американки Маккартни Кесслер (1:6, 4:6).
На данный момент Чжу Линь занимает 307 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 5.45.
Прогноз: Статистика личных встреч показывает абсолютное равенство. Счёт — 1:1. Кто перевесет чашу весов, ответить на вопрос сложно, но можно рискнуть в пользу результативной встречи. Кудерметова и Чжу Линь могут сыграть в три сета.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 19.5 с коэффициентом 1.80.