В матче 31-го тура чемпионата Испании «Кадис» примет «Осасуну». Встреча команд состоится 25 апреля в 20:30 мск. «Кадис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

У «Кадиса» есть 8 игр в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание. Она имеет фору в 2 очка над идущей на 18-м месте «Валенсией».

«Кадис» выиграл только одну встречу из пяти последних, но набрал в целом 5 очков благодаря двум ничьим. Обыграв «Бетис» 0:2, команда расписала нулевую с «Эспаньолом». Перед этим была ничья с «Альмерией» (1:1).

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По факту два поражения у хозяев были от непростых соперников. Они проиграли «Севильей» и мадридскому «Реалу». В обоих случаях счет был 0:2. Это также привело к тому, что «Кадис» набрал только одно очко в последних трех матчах дома.

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Гонсало Эскаланте, Брайан Окампо, Хон Андер Гарридо, Хохе Мере — это травмированные игроки. Два первых — основные.

«Осасуна»

Гостям из Памплоны есть за что бороться. Они имеют шансы на попадание в еврокубка, причем даже в Лигу Европы, что было бы отличным результатом. Разрыв с «Бетисом» за 8 туров до конца составляет всего 7 очков. Математически это возможно.

«Осасуна» старается. Она выиграла две из трех игр, одолев «Эльче» (2:1) и «Бетис» (3:2). Хотя было и поражение от «Райо Вальекано» (1:2).

В любом случае памлонцы проводят отличный сезон. Ранее они дошли до полуфинала Кубка Испании, где не дали расслабиться «Атлетику» Бильбао до самого конца.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 8-е место. У нее 41 очко. Главное, что бросается в глаза, так это 28 забитых голов. У команды отрицательная разница и она самая скромная в топ-10.

Прогноз и ставки

За 2.15 выставлена победа «Кадиса». Поставить на победу «Осасуны» можно с коэффициентом 3.70. Ничья оценена котировкой 3.15.

«Кадис» мало пропускал в последних матчах и тотал не поднимался выше двух голов. Вдобавок не забивала только одна команда. При этом сам «Кадис» не забивает уже два тура.

«Осасуна» — не фаворит, но она забивала и это ее преимущество перед соперником. Тут может быть победа даже с минимальным счетом. Ставка на победу «Осасуны» с форой 0 за 2.55.