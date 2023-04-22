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    Прервется ли ничейный синдром «Салернитаны»?

    «Салернитана» — «Сассуоло». Ставка (к. 3.60) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Сассуоло»
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    «Сассуоло» уже практически не имеет турнирной мотивации
    «Салернитана» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 16:00 мск. «Салернитана» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Салернитана»

    Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, еще имея теоретические шансы на попадание в зону вылета.

    «Салернитана» выиграла всего 6 матчей из 30-ти в нынешнем сезоне. К тому же, команда довольно много пропускает (50 голов), занимая 3-е место с конца в лиге по этому показателю.

    В последнее время клуб удивляет своими результатами. За последние 7 матчей команда ни разу не проиграла, 6 раз сыграла вничью и один раз выиграла. Стоит отметить, что за этот период «Салернитана» сыграла вничью с «Интером» (1:1) и с «Миланом» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Примечательно, что шесть ничьих коллектива зафиксированы в последних шести поединках, поэтому он явно переживает ничейный синдром, с которым стоит считаться гостям.

    «Сассуоло»

    Команда находится на скромном 10-м месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков уже фактически нивелировались, да и вылет не грозит.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Сассуоло» в 30 матчах забили всего лишь 38 мячей.

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    • В своем предыдущем поединке коллектив смог разжиться максимумом очков. На своем поле клуб взял верх над «Ювентусом» (1:0).

    Эта победа прервала мини-серию из двух матчей без побед с одним поражением и одной ничей, так что у гостей есть шансы на успех в грядущей игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Салернитаны» оценивается в 3,12, ничья — в 3,60.

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    В последних шести поединках хозяев была зафиксирована ничья.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,60.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,98, ведь в шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

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    «Салернитана» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервется ли ничейный синдром «Салернитаны»?
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