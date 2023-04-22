«Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Каспием» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызыл-Жар»

Эта команда нынешний сезон начала просто превосходно. «Кызыл-Жар» находится на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

«Кызыл-Жар» выиграл все стартовые 6 матчей. Причем пропустила команда лишь один мяч в свои ворота.

В предыдущем своем поединке «Кызыл-Жар» вновь победил, причем уверенно. Дома в кубковой встрече был разгромлен «Жетысу» (3:0).

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Матчи с «Каспием» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних поединков «Кызыл-Жар» выиграл и проиграл по 2 раза.

Правда, нынешняя диспозиция для хозяев выглядит куда выгоднее, чем обычно. Еще бы, ведь действующий лидер будет противостоять аутсайдеру!

«Каспий»

«Каспий» нынешний сезон начал катастрофически неудачно. Сейчас команда осела на дне таблицы, набрав всего 3 очка в 6 матчах.

Оборона команды из Актау не выдерживает никакой критики. В 6 матчах «Каспий» пропустил уже 14 мячей.

В своем последнем поединке «Каспий» потерпел поражение. Дома команда уступила «Турану» в рамках Кубка Казахстана (0:1).

«Каспий» намерен выбраться из подвала таблицы. Да и в минувшем туре команда уже добыла первую победу в чемпионате, одолев «Окжетпес» (2:1).

В этой встрече гости наверняка будут стремиться зацепиться за очки. Вот только этому может помешать низкая надежность тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кызыл-Жара» предлагают — 1.41.

На викторию «Каспия» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.24.

«Кызыл-Жар» смотрится куда выгоднее соперника , что и докажет с первых минут матча.

Наш прогноз — Фора «Кызыл-Жара» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.