ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спортинг» — «Ювентус»«Спортинг» — «Ювентус». Онлайн «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов? «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
    Все новости спорта

    «Каспий» снова проиграет

    «Кызыл-Жар» — «Каспий». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Казахстана, 22 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кызыл-Жар» — «Каспий»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каспий»
    «Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Каспием» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Кызыл-Жар
  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 12:00 Каспий Каспий
  • Актау
    •

    «Кызыл-Жар»

    Эта команда нынешний сезон начала просто превосходно. «Кызыл-Жар» находится на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

    «Кызыл-Жар» выиграл все стартовые 6 матчей. Причем пропустила команда лишь один мяч в свои ворота.

    В предыдущем своем поединке «Кызыл-Жар» вновь победил, причем уверенно. Дома в кубковой встрече был разгромлен «Жетысу» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Каспием» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних поединков «Кызыл-Жар» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Правда, нынешняя диспозиция для хозяев выглядит куда выгоднее, чем обычно. Еще бы, ведь действующий лидер будет противостоять аутсайдеру!

    «Каспий»

    «Каспий» нынешний сезон начал катастрофически неудачно. Сейчас команда осела на дне таблицы, набрав всего 3 очка в 6 матчах.

    Оборона команды из Актау не выдерживает никакой критики. В 6 матчах «Каспий» пропустил уже 14 мячей.

  • Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Спартака» из Кубка России
  • Вчера

    • В своем последнем поединке «Каспий» потерпел поражение. Дома команда уступила «Турану» в рамках Кубка Казахстана (0:1).

    «Каспий» намерен выбраться из подвала таблицы. Да и в минувшем туре команда уже добыла первую победу в чемпионате, одолев «Окжетпес» (2:1).

    В этой встрече гости наверняка будут стремиться зацепиться за очки. Вот только этому может помешать низкая надежность тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кызыл-Жара» предлагают — 1.41.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Каспия» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.24.

    «Кызыл-Жар» смотрится куда выгоднее соперника, что и докажет с первых минут матча.

    Наш прогноз — Фора «Кызыл-Жара» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.17
  • Прогноз на матч Юнион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ницца — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кызыл-Жар» — «Каспий»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Каспий» снова проиграет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры