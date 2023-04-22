ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спортинг» — «Ювентус»«Спортинг» — «Ювентус» 1:1. Онлайн «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов? «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
  • 23:56
    • «Севилья» разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Осер» и «Лилль» обменяются голами

    «Осер» — «Лилль». Ставки (к. 1.85) и прогноз на Лигу 1 22 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Осер Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Осер» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Фонте
    В 32-м туре чемпионата Франции «Осер» примет «Лилль». Встреча команд состоится 22 апреля в 18:00 мск. «Осер» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 22 Апреля 2023 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 18:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •

    «Осер»

    «Бургундцы» идут на серии из трех побед в чемпионате. Это один из лучших результатов команды за отрезок сезона. Причем хозяева победили без особого ущерба для своей статистики, пропустив всего один мяч за все три встречи.

    Серия началась с домашней победы над «Труа» с минимальным счетом 1:0 1 апреля. Через неделю «Осер» на выезде разгромил «Аяччо», забив ему 3 безответных мяча. Последним результатом стали домашние 2:1 в матче с «Нантом».

    Коэффициенты матча Осер — Лилль

    1X2Новым игрокам
  • 4.803.901.70Фрибет$40
    •

    В чемпионате «Осер» идет на серии из 5 матчей без поражений дома. Она состоит из двух ничьих и трех побед. Командой было пропущено всего 2 мяча, что говорит о надежности и уверенности в домашних стенах.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В турнирной таблице Лиги 1 «Осер» занимает 14-е место. В 31 матче сезона команда набрала 32 очка. Примечательно, что в последних турах клуб подтянул игру в обороне. До этого коллектив собрал 52 результативные ошибки, что делает его одним из самых пропукающих в лиге.

    «Лилль»

    Гости неплохо справляются на данный момент. Хотя поражение от «Анже» на выезде (0:1) слегка портит статистику последнего месяца. В любом случае «Лилль» компенсировал это тремя последними победами и тем фактом, что он проиграл лишь в одном из семи матчей турнира.

    «Доги» одержали победу над «Тулузой» (2:0). Они также одолели «Лорьян» со счетом 3:1 и выиграли у «Монпелье» с результатом 2:1. Да, гости пропустили в 5 из 6 матчей чемпионата Франции.

  • Месси, Гюндоган, Фирмино и еще топ-5 свободных агентов этого лета
  • Далеко не все звезды начнут новый сезон в своих нынешних клубах
  • 18/04/2023

    • Сложные соперники подпортили команды выездную статистику. Клуб проиграл «Лиону» в Кубке, а в Лиге 1 кроме «Анже» уступил еще и ПСЖ (3:4).

    «Лилль» набрал 55 очков в 31 матчей сезона чемпионата Франции. Сейчас он занимает 5-е место и пока не имеет шансов подняться в зону Лиги Европы или Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    4.70 и 1.73 — «Лилль» является фаворитом противостояния. На ничью выставлен коэффициенты 3.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Как бы там ни было, «Лиллю» будет сложно против команды, которая выиграла 3 матча подряд и неплохо играла дома в последних поединках.

    «Лилль» забьет сам и пропустит в ответ. Рекомендуется поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.85.

    В прошлых играх «Лилль» побеждал с крупным счетом — 3:1 и 4:1. Возможно, что одна из самых результативных команд лиги сделает этот матч нескучным. Ставка на 2.5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джумхур — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минаур — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колос — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сурхан — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бухара — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сморгонь — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реджина — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осер» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Осер» и «Лилль» обменяются голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры