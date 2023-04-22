В 32-м туре чемпионата Франции «Осер» примет «Лилль». Встреча команд состоится 22 апреля в 18:00 мск. «Осер» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Бургундцы» идут на серии из трех побед в чемпионате. Это один из лучших результатов команды за отрезок сезона. Причем хозяева победили без особого ущерба для своей статистики, пропустив всего один мяч за все три встречи.

Серия началась с домашней победы над «Труа» с минимальным счетом 1:0 1 апреля. Через неделю «Осер» на выезде разгромил «Аяччо», забив ему 3 безответных мяча. Последним результатом стали домашние 2:1 в матче с «Нантом».

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В чемпионате «Осер» идет на серии из 5 матчей без поражений дома. Она состоит из двух ничьих и трех побед. Командой было пропущено всего 2 мяча, что говорит о надежности и уверенности в домашних стенах.

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице Лиги 1 «Осер» занимает 14-е место. В 31 матче сезона команда набрала 32 очка. Примечательно, что в последних турах клуб подтянул игру в обороне. До этого коллектив собрал 52 результативные ошибки, что делает его одним из самых пропукающих в лиге.

«Лилль»

Гости неплохо справляются на данный момент. Хотя поражение от «Анже» на выезде (0:1) слегка портит статистику последнего месяца. В любом случае «Лилль» компенсировал это тремя последними победами и тем фактом, что он проиграл лишь в одном из семи матчей турнира.

«Доги» одержали победу над «Тулузой» (2:0). Они также одолели «Лорьян» со счетом 3:1 и выиграли у «Монпелье» с результатом 2:1. Да, гости пропустили в 5 из 6 матчей чемпионата Франции.

Сложные соперники подпортили команды выездную статистику. Клуб проиграл «Лиону» в Кубке, а в Лиге 1 кроме «Анже» уступил еще и ПСЖ (3:4).

«Лилль» набрал 55 очков в 31 матчей сезона чемпионата Франции. Сейчас он занимает 5-е место и пока не имеет шансов подняться в зону Лиги Европы или Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

4.70 и 1.73 — «Лилль» является фаворитом противостояния. На ничью выставлен коэффициенты 3.95.

Как бы там ни было, «Лиллю» будет сложно против команды, которая выиграла 3 матча подряд и неплохо играла дома в последних поединках.

«Лилль» забьет сам и пропустит в ответ. Рекомендуется поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.85.

В прошлых играх «Лилль» побеждал с крупным счетом — 3:1 и 4:1. Возможно, что одна из самых результативных команд лиги сделает этот матч нескучным. Ставка на 2.5 за 1.88.