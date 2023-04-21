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    «Корк Сити» — «Дерри Сити». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Ирландии, 21 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Корк Сити» — «Дерри Сити»
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    «Дерри Сити»
    В пятницу, 21 апреля, в 11-м туре чемпионат Ирландии «Корк Сити» на своем поле сыграет против «Дерри Сити». Начало — в 21:45 по мск. «Корк Сити» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 21 Апреля 2023 года
    Корк Сити
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Корк Сити 21:45 Дерри Сити Дерри Сити
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Корк Сити»

    «Корк Сити» прошлый сезон провел в первом дивизионе, где стал победителем, существенно опередив ближайшего преследователя, и добыл прямой билет в элитный дивизион.

    После десяти туров в Премьер-лиге «бунтари» набрали девять баллов, с которыми находятся в зоне переходных матчей, на предпоследней строке, отставая на три балла от безопасной позиции.

    «Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию смогли победить только дважды, три встречи они еще свели вничью и пять матчей проиграли. В минувшем туре они уступили на выезде аутсайдеру «ЮКД Дублин» 0:1.

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    На своей арене «Корк Сити» в текущем первенстве провел пять матчей, где по два раза побеждал и терпел фиаско, а также расписал один мировой исход.

    «Дерри Сити»

    «Дерри Сити» в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате Ирландии, значительно отстав от лидера, и выиграл национальный Кубок.

    Новый сезон «кондитеры» начали с завоевания Суперкубка Ирландии, обыграв 2:0 за трофей «Шемрок Роверс». В чемпионате они с 16 очками идут третьими, отставая на пять баллов от первой позиции.

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    • У «красно-белых» за десять проведенных встреч по четыре виктории и мировых исхода, а также два фиаско. В своей последней проведенной игре они поделили очки на выезде с «Дандолком» 2:2.

    Вне родных стен «Дерри Сити» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, трижды победив и расписав два ничейных результата.

    «Дерри Сити» удачно в последнее время играет против «Корк Сити», выиграв шесть матчей из восьми при двух мировых.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дерри Сити» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Корк Сити» дают — 4.76, ничья оценена — в 3.66.

    «Корк Сити» уступает в классе своему предстоящему противнику и даже на своем поле имеет немного шансов на благоприятный исход, но на забитый гол вполне может рассчитывать.

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    «Корк Сити» — «Дерри Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Забитые мячи будут в обе стороны
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