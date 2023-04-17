«Лидс»
«Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает шестнадцатое мест в турнирной таблице. В активе «павлинов» 29 очков.
Команда из Лидса только на два очка опережают «Эвертон» и «Ноттингем Форест», которые идут следом. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать, чтобы избежать нервной концовки.
Коэффициенты матча Лидс — Ливерпуль
За 30 матчей текущего сезона «белые» смогли 39 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 54 мяча — практически два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.
В последней игре «Лидс» в родных стенах крупно уступил «Кристал Пэласу» (1:5), а до этого также дома переиграл «Ноттингем Форест» (2:1) и на выезде проиграл «Арсеналу» (1:4).
«Ливерпуль»
У мерсисайдцев все еще есть возможность немного спасти провальный сезон. Команда из Ливерпуля в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «красных» 44 очка и математически они еще могут залезть в зону Лиги чемпионов.
Сейчас ливерпульцы отстают от четвертого «Манчестер Юнайтед» на 12 пунктов. Конечно, отыграть такое отставание сложно, но реально. Нужно брать по три пункта в каждом матче. До пятого «Тоттенхэма» девять баллов и две игры в запасе.
Подопечные Юргена Клоппа в нынешнем сезоне английского первенства забили 50 мячей, а пропустили — 35. Недавно они завершили борьбу в Лиге чемпионов, уступив по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», а из Кубков команда вылетела уже давно.
«Ливерпуль» не выиграл последние четыре матча АПЛ. Мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Челси» (0:0), но проиграли «Манчестер Сити» (1:4) и «Борнмуту» (0:1). Последняя победа датирована еще 5 марта, когда был обыгран «Манчестер Юнайтед» (7:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры считают фаворитом гостей. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 1.73.
На викторию «Лидса» дают 4.30, ничья оценена в 4.40.
Наши ставка и прогноз — победа «Ливерпуля». Пора мерсисайдцам выходить из крутого пике.
Также поставим на то, что в этой игре будет забито минимум три мяча.