«Шахтер» Донецк
«Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент дончане как раз лидируют в УПЛ.
Отрыв от идущего вторым «Днепра-1» составляет 4 очка. Правда, команда Игоря Йовичевича сыграла на матч больше конкурента.
В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Донецк добыл 3 балла. В эндшпиле встречи «горняки» вырвали викторию над «Львовом» (1:2).
Вот только потеря в той игре была большей, нежели потеря очков. Травму получил креативный хавбек Дмитрий Крыськив.
В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться забить быстрый гол. Да и вообще, «горняки» настроены решительно.
«Львов»
Анатолию Бессмертному досталась не самая легкая миссия. Нужно удержать «Львов» в УПЛ, а команда плотно осела на дне таблицы.
Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Львова» отличились всего лишь 16 точными ударами.
Да и оборона не радует своей монолитностью. Пропущено уже 35 мячей, и это на данный момент худший результат в лиге.
В минувшем туре львовяне дали знатный бой «горнякам». Между тем, теперь соперник будет более сконцентрирован.
И уж точно подопечные Бессмертного постараются не дать себя в обиду. Свои моменты у ворот дончан «Львов» точно должен создать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.14.
На викторию «Львова» дают — 21.00, ничья оценена — в 7.80.
«Шахтер»
Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.