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    «Шахтер» разгромит львовян?

    «Шахтер» Донецк — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, УПЛ, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Львов»
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    Георгий Судаков
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 16 Апреля 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 14:00 Львов Львов
  • Львов
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    «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент дончане как раз лидируют в УПЛ.

    Отрыв от идущего вторым «Днепра-1» составляет 4 очка. Правда, команда Игоря Йовичевича сыграла на матч больше конкурента.

    В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Донецк добыл 3 балла. В эндшпиле встречи «горняки» вырвали викторию над «Львовом» (1:2).

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    Вот только потеря в той игре была большей, нежели потеря очков. Травму получил креативный хавбек Дмитрий Крыськив.

    В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться забить быстрый гол. Да и вообще, «горняки» настроены решительно.

    «Львов»

    Анатолию Бессмертному досталась не самая легкая миссия. Нужно удержать «Львов» в УПЛ, а команда плотно осела на дне таблицы.

    Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Львова» отличились всего лишь 16 точными ударами.

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    • Да и оборона не радует своей монолитностью. Пропущено уже 35 мячей, и это на данный момент худший результат в лиге.

    В минувшем туре львовяне дали знатный бой «горнякам». Между тем, теперь соперник будет более сконцентрирован.

    И уж точно подопечные Бессмертного постараются не дать себя в обиду. Свои моменты у ворот дончан «Львов» точно должен создать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.14.

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    На викторию «Львова» дают — 21.00, ничья оценена — в 7.80.

    «Шахтер» явно извлек уроки из предыдущего матча с львовянами, и явно сыграет в атаке более активно и результативно.

    Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.

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    «Шахтер» Донецк — «Львов»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. «Шахтер» разгромит львовян?
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