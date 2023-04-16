«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент дончане как раз лидируют в УПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Днепра-1» составляет 4 очка. Правда, команда Игоря Йовичевича сыграла на матч больше конкурента.

В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Донецк добыл 3 балла. В эндшпиле встречи «горняки» вырвали викторию над «Львовом» (1:2).

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Вот только потеря в той игре была большей, нежели потеря очков. Травму получил креативный хавбек Дмитрий Крыськив.

В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться забить быстрый гол. Да и вообще, «горняки» настроены решительно.

«Львов»

Анатолию Бессмертному досталась не самая легкая миссия. Нужно удержать «Львов» в УПЛ, а команда плотно осела на дне таблицы.

Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Львова» отличились всего лишь 16 точными ударами.

Да и оборона не радует своей монолитностью. Пропущено уже 35 мячей, и это на данный момент худший результат в лиге.

В минувшем туре львовяне дали знатный бой «горнякам». Между тем, теперь соперник будет более сконцентрирован.

И уж точно подопечные Бессмертного постараются не дать себя в обиду. Свои моменты у ворот дончан «Львов» точно должен создать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.14.

На викторию «Львова» дают — 21.00, ничья оценена — в 7.80.

«Шахтер» явно извлек уроки из предыдущего матча с львовянами , и явно сыграет в атаке более активно и результативно.

Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.