В пятницу, 14 апреля, в 10-м туре чемпионат Ирландии по футболу состоится дублинское дерби, в котором «Шемрок Роверс» на своем стадионе сыграет против «Шелбурна». Начало — в 21:45 по мск. «Шемрок Роверс» — «Шелбурн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становиться чемпионом Ирландии.

Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров.

В этот период «зелено-белые» потерпели одно поражение и расписали пять мировых. Свои же три последние игры «Шемрок Ровер» выиграл, поочередно одолев на выезде 4:0 «Дандолк» и «Богемиан» 2:0, а также дома «ЮКД Дублин» 3:0.

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С 14 зачетными пунктами столичный коллектив разместился на третьей позиции, отставая на семь пунктов от лидера. Дома в этом сезоне он раз победил, раз уступил и дважды сыграл вничью.

«Шелбурн»

«Шелбурн» посредственно провел прошлый чемпионат Ирландии, финишировав на седьмой позиции среди десяти команда, но значительно опередив красную зону.

В текущем сезоне по итогам первого круга «красные» с 12 очками идут пятыми. Они по три раза побеждали, уступали и играли вничью. Причем забить смогли лишь шесть голов при пяти пропущенных.

Коллектив не отличается стабильностью, чередую неплохие игры с провальными. Например, он победил в прошлом туре дома крепкий «Слайго Роверс» 2:1, а перед расписаk выездную мировую 0:0 с аутсайдером «ЮКД Дублин».

В текущем первенстве на выезде «Шелбурн» провел четыре поединка, в которых дважды проиграл, раз победил и раз сыграл вничью, забил и пропустил по три мяча.

В первом круге на поле «Шелбурна» эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Шемрок Роверс» выиграл у «красных» в трех играх из четырех при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.55.

На викторию «Шелбурна» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.00.

Действующий чемпион набрал прекрасный ход и наверняка продолжит свой победных ход. Прогнозируем, что «Шемрок Роверс» победит всухую учитывая, то как он надежно играет в защите в последнее время.