ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Хотя бы не разгром. Беззубый «Челси» вдесятером уступил на «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси» «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
    Все новости спорта

    «Обручи» снова выиграют всухую

    «Шемрок Роверс» — «Шелбурн». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Ирландии, 14 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шэмрок Роверс
    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Шелбурн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шемрок Роверс»
    В пятницу, 14 апреля, в 10-м туре чемпионат Ирландии по футболу состоится дублинское дерби, в котором «Шемрок Роверс» на своем стадионе сыграет против «Шелбурна». Начало — в 21:45 по мск. «Шемрок Роверс» — «Шелбурн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Ирландия. Высшая лига 14 Апреля 2023 года
    Шэмрок Роверс
  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 21:45 Шелбурн Шелбурн
  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становиться чемпионом Ирландии.

    Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров.

    В этот период «зелено-белые» потерпели одно поражение и расписали пять мировых. Свои же три последние игры «Шемрок Ровер» выиграл, поочередно одолев на выезде 4:0 «Дандолк» и «Богемиан» 2:0, а также дома «ЮКД Дублин» 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    С 14 зачетными пунктами столичный коллектив разместился на третьей позиции, отставая на семь пунктов от лидера. Дома в этом сезоне он раз победил, раз уступил и дважды сыграл вничью.

    «Шелбурн»

    «Шелбурн» посредственно провел прошлый чемпионат Ирландии, финишировав на седьмой позиции среди десяти команда, но значительно опередив красную зону.

    В текущем сезоне по итогам первого круга «красные» с 12 очками идут пятыми. Они по три раза побеждали, уступали и играли вничью. Причем забить смогли лишь шесть голов при пяти пропущенных.

  • Коло-Муани, Ретеги и еще топ-5 талантов, которые взорвут трансферный рынок
  • Летом между топ-клубами начнется серьезная борьба за будущих звезд
  • 10/04/2023

    • Коллектив не отличается стабильностью, чередую неплохие игры с провальными. Например, он победил в прошлом туре дома крепкий «Слайго Роверс» 2:1, а перед расписаk выездную мировую 0:0 с аутсайдером «ЮКД Дублин».

    В текущем первенстве на выезде «Шелбурн» провел четыре поединка, в которых дважды проиграл, раз победил и раз сыграл вничью, забил и пропустил по три мяча.

    В первом круге на поле «Шелбурна» эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Шемрок Роверс» выиграл у «красных» в трех играх из четырех при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.55.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Шелбурна» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.00.

    Действующий чемпион набрал прекрасный ход и наверняка продолжит свой победных ход. Прогнозируем, что «Шемрок Роверс» победит всухую учитывая, то как он надежно играет в защите в последнее время.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Хуркач — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Харри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ПАОК — Ламия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гент — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шемрок Роверс» — «Шелбурн»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. «Обручи» снова выиграют всухую
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры