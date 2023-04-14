«Навбахор»
Эта команда находится на скромном 5 месте в таблице. Причем атака «Навбахора» действует довольно результативно, забив 11 мячей.
Главной проблемой команды является нестабильность в игре и результатах. «Навбахор» умудрился проиграть в 2 матчах из 5.
В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде «Навбахор» уступил ОКМК (2:1).
Оба поражения команды пришлись на выездные поединки. Дома же «Навбахор» выиграл все 3 своих матча.
Матчи с «Андижаном» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выиграно лишь 2.
«Андижан»
Эта команда стартовала в чемпионате Узбекистана не столь ярко. Впрочем, «Андижан» вполне способен подняться выше нынешней 9 позиции.
А вот с голами у «Андижана» явно не складывается. В 5 поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Андижан» дома по всем статьям уступил «Нефтчи» (0:2).
Вот только до того команда минимально одолела «Олимпик». Зато поражение от «Бунедкора» (3:0) получилось полностью логичным.
«Андижан» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Вот только гостям нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Навбахора» предлагают — 1.41.
На викторию «Андижана» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.20.
Обе команды начали чемпионат несколько хуже ожиданий, и
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.