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    «Навбахор» — «Андижан». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Навбахор» — «Андижан»
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    «Андижан»
    «Навбахор» сыграет на своем поле с «Андижаном» в рамках 6-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:00 мск. «Навбахор» — «Андижан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Навбахор»

    Эта команда находится на скромном 5 месте в таблице. Причем атака «Навбахора» действует довольно результативно, забив 11 мячей.

    Главной проблемой команды является нестабильность в игре и результатах. «Навбахор» умудрился проиграть в 2 матчах из 5.

    В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде «Навбахор» уступил ОКМК (2:1).

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    Оба поражения команды пришлись на выездные поединки. Дома же «Навбахор» выиграл все 3 своих матча.

    Матчи с «Андижаном» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выиграно лишь 2.

    «Андижан»

    Эта команда стартовала в чемпионате Узбекистана не столь ярко. Впрочем, «Андижан» вполне способен подняться выше нынешней 9 позиции.

    А вот с голами у «Андижана» явно не складывается. В 5 поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Андижан» дома по всем статьям уступил «Нефтчи» (0:2).

    Вот только до того команда минимально одолела «Олимпик». Зато поражение от «Бунедкора» (3:0) получилось полностью логичным.

    «Андижан» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Вот только гостям нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Навбахора» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Андижана» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.20.

    Обе команды начали чемпионат несколько хуже ожиданий, и явно постараются преуспеть в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Навбахор» — «Андижан»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен!
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