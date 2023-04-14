«Минай» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Ныне команда занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах закарпатцы настреляли всего 14 мячей.

В своем последнем поединке «Минай» проиграл. На выезде подопечные Владимира Шарана попали под горячую руку киевского «Динамо» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Закарпатцы проиграли в двух своих последних поединках. Вообще же, весной «Минай» выиграл лишь однажды.

В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть хотя бы балл. Пора бы начать забивать опытному Юрию Коломойцу!

«Кривбасс»

Криворожане поднялись на 6 место в таблице. Команда Юрия Вернидуба заметно прибавила, и вполне способна побороться за топ-5.

Весной «Кривбасс», что называется, несется. В двух последних матчах криворожане отпраздновали виктории.

В предыдущем туре «Кривбасс» добыл крайне важную победу. Команда Вернидуба минимально одолела «Зарю».

Весной криворожане проиграли только «Шахтеру». Правда, был еще один негативный результат в виде выездной ничьей со «Львовом» (2:2).

Команда Вернидуба наверняка будет остро атаковать с первых минут встречи. Гости находятся на подъеме, к тому же намерены попасть в первую пятерку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.55.

На викторию «Миная» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

«Кривбасс» находится на заметном подъеме , и уж точно постарается сыграть первым номером.

Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.