«Минай»
«Минай» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Ныне команда занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.
Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах закарпатцы настреляли всего 14 мячей.
В своем последнем поединке «Минай» проиграл. На выезде подопечные Владимира Шарана попали под горячую руку киевского «Динамо» (2:0).
Закарпатцы проиграли в двух своих последних поединках. Вообще же, весной «Минай» выиграл лишь однажды.
В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть хотя бы балл. Пора бы начать забивать опытному Юрию Коломойцу!
«Кривбасс»
Криворожане поднялись на 6 место в таблице. Команда Юрия Вернидуба заметно прибавила, и вполне способна побороться за топ-5.
Весной «Кривбасс», что называется, несется. В двух последних матчах криворожане отпраздновали виктории.
В предыдущем туре «Кривбасс» добыл крайне важную победу. Команда Вернидуба минимально одолела «Зарю».
Весной криворожане проиграли только «Шахтеру». Правда, был еще один негативный результат в виде выездной ничьей со «Львовом» (2:2).
Команда Вернидуба наверняка будет остро атаковать с первых минут встречи. Гости находятся на подъеме, к тому же намерены попасть в первую пятерку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.55.
На викторию «Миная» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.