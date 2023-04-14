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    «Кривбасс» продолжит свой победный сериал?

    «Минай» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, УПЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Кривбасс»
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    «Кривбасс»
    «Минай» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Апреля 2023 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Кривбасс Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
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    «Минай»

    «Минай» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Ныне команда занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах закарпатцы настреляли всего 14 мячей.

    В своем последнем поединке «Минай» проиграл. На выезде подопечные Владимира Шарана попали под горячую руку киевского «Динамо» (2:0).

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    Закарпатцы проиграли в двух своих последних поединках. Вообще же, весной «Минай» выиграл лишь однажды.

    В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть хотя бы балл. Пора бы начать забивать опытному Юрию Коломойцу!

    «Кривбасс»

    Криворожане поднялись на 6 место в таблице. Команда Юрия Вернидуба заметно прибавила, и вполне способна побороться за топ-5.

    Весной «Кривбасс», что называется, несется. В двух последних матчах криворожане отпраздновали виктории.

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    • В предыдущем туре «Кривбасс» добыл крайне важную победу. Команда Вернидуба минимально одолела «Зарю».

    Весной криворожане проиграли только «Шахтеру». Правда, был еще один негативный результат в виде выездной ничьей со «Львовом» (2:2).

    Команда Вернидуба наверняка будет остро атаковать с первых минут встречи. Гости находятся на подъеме, к тому же намерены попасть в первую пятерку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Миная» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

    «Кривбасс» находится на заметном подъеме, и уж точно постарается сыграть первым номером.

    Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «Минай» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» продолжит свой победный сериал?
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