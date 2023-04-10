«Фатих Карагюмрюк» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 20:30 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

Команда из квартала Карагюмрюк стамбульского района Фатих в текущем сезоне является крепким середняком турецкой Суперлиги. «Красно-черные» в настоящий момент занимают девятое место в турнирной таблице. В активе коллектива 34 очка.

Команда, за которую выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, на 18 пунктов отстает от третьего «Бешикташа», но на десять баллов опережает зону вылета, семнадцатый «Истанбулор». Поэтому можно сказать, что «Фатих» уже ни за что не борется в текущем сезоне.

«Карагюмрюк» уже вылетел из Кубка Турции, а в другие турнирах не участвовал, поэтому полностью сосредоточен на Суперлиге. Подопечные Андреа Пирло за 25 матчей забили 52 мяча, а пропустили — 47. Очень результативные матчи у команды.

Все прогнозы на футбол

«Фатих Карагюмрюк» не проигрывает в чемпионате Турции уже на протяжении одиннадцати матчей. За это время команда пять раз победила и шесть раз сыграла вничью. Последнее поражение датировано еще 25 декабря 2022 года от «Адана Демирспора» (1:2).

«Фенербахче»

«Желто-темно-синие» продолжают борьбу за самые высокие места. В настоящий момент команда из Стамбула занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. В активе «канареек» 54 очка после 25 матчей.

Команда из столицы Турции отстает от лидирующего «Галатасарая» на девять пунктов, но имеет игру в запасе, поэтому отыграть отставание еще реально. Также на пятки «Фенеру» наступает «Бешикташ», который отстает лишь на два балла.

Также «Фенербахче» продолжает борьбу в Кубке Турции. Подопечные Жоржи Жезуша пробились уже в полуфинал, где их ждет двухматчевое противостояние с «Сивасспором». Помимо этого, стамбульцы смогли добраться до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступили «Севилье» (0:2, 1:0).

В последней игре «Фенербахче» разгромил «Кайсериспор» (4:1) в рамках Кубка Турции, а до этого было поражение от «Бешикташа» (2:4) в Суперлиге. Перед этим, к слову, «канарейки» провели товарищеский матч с «Зенитом», в котором сыграли вничью 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают считают явным фаворитом гостей. На победу «Фенербахче» предлагают поставить за 1.64.

На викторию «Фатиха» дают 4.70, ничья оценена в 4.40.

Команды в этом сезоне играют крайне результативной, поэтому поставим на то, что в этой игре будет забито 4 или более мячей.

Также, учитывая последние результаты и форму команд, предположим, что они сыграют вничью. Вполне вероятный исход.