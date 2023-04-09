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    «Монако» оперативно расправится с «канарейками»

    «Нант» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига 1, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Нант» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 18:05 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2023 года
    Нант
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    •  Нант 18:05 Монако Монако
  • Монако
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    «Нант»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на качелях. На текущий момент «Нант» находится на 14 месте.

    Более того, «канарейки» вовлечены в борьбу за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет всего 4 очка.

    Коэффициенты матча Нант — Монако

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    В минувшем туре «Нант» крупно проиграл. В родных стенах команда по всем статьям уступила «Реймсу» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Зато после того «канарейки» прошли в финал Кубка Франции. С минимальным счетом был обыгран «Лион».

    Вот только последняя победа над «Монако» случилась еще 5 лет назад. Да и после кубкового финала «канарейки» наверняка не успели полностью восстановиться.

    «Монако»

    Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Ныне «Монако» находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Причем отставание от 2 строчки составляет 3 очка. Зато атака действует результативно: 61 гол в 29 матчах.

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    • Минувший тур Лиги 1 принес команде 3 очка. «Монако» в родных стенах перестрелял одного из аутсайдеров «Страсбург» (4:3).

    Вот только оборона команды действует не столь монолитно. В 29 матчах пропущено уже 40 мячей.

    «Монако» явно едет с целью добыть три очка. Шансы на 2 место не потеряны, к тому же гости имеют преимущество в свежести.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Нанта» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.

    Монегаски выглядят сильнее «Нанта», и наверняка продемонстрируют привычную активность в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» оперативно расправится с «канарейками»
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