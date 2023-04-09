«Нант» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 18:05 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на качелях. На текущий момент «Нант» находится на 14 месте.

Более того, «канарейки» вовлечены в борьбу за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет всего 4 очка.

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В минувшем туре «Нант» крупно проиграл. В родных стенах команда по всем статьям уступила «Реймсу» (0:3).

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Зато после того «канарейки» прошли в финал Кубка Франции. С минимальным счетом был обыгран «Лион».

Вот только последняя победа над «Монако» случилась еще 5 лет назад. Да и после кубкового финала «канарейки» наверняка не успели полностью восстановиться.

«Монако»

Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Ныне «Монако» находится на 4 месте в турнирной таблице.

Причем отставание от 2 строчки составляет 3 очка. Зато атака действует результативно: 61 гол в 29 матчах.

Минувший тур Лиги 1 принес команде 3 очка. «Монако» в родных стенах перестрелял одного из аутсайдеров «Страсбург» (4:3).

Вот только оборона команды действует не столь монолитно. В 29 матчах пропущено уже 40 мячей.

«Монако» явно едет с целью добыть три очка. Шансы на 2 место не потеряны, к тому же гости имеют преимущество в свежести.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.91.

На викторию «Нанта» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.

Монегаски выглядят сильнее «Нанта» , и наверняка продемонстрируют привычную активность в атаке.

Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.