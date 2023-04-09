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    Марсельцы быстро возьмут свое

    «Лорьян» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига 1, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Марсель»
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    Руслан Малиновский
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лорьян» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2023 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. На текущий момент «Лорьян» находится на вполне логичном 10 месте в таблице.

    Более того, «Лорьян» забивает чаще, чем пропускает (42:40). Да и побед у команды уже 12 в 29 матчах.

    Коэффициенты матча Лорьян — Марсель

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    В минувшем туре «Лорьян» потерпел поражение. Команда на выезде уступила «Лиллю» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с марсельцами для команды традиционно складываются неудачно. 7 последних очных поединков были проиграны.

    В этой встрече хозяевам также придется крайне сложно. Соперник по всем параметрам выглядит сильнее.

    «Марсель»

    Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Ныне «Марсель» находится на 3 месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Причем отставание от 2 строчки измеряется лишь дополнительными показателями. К тому же и чемпионская гонка еще не завершена, ведь отставание от ПСЖ составляет лишь 6 очков.

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    • Минувший тур Лиги 1 принес команде разочарование. «Марсель» в родных стенах не смог переиграть «Монпелье» (1:1).

    Оборона команды действует достаточно монолитно. В 29 матчах пропущено 29 мячей: столько же, сколько пропустил и ПСЖ.

    «Марсель» явно едет в гости с целью добыть три очка. Шансы на чемпионский титул еще не потеряны, да и состав у марсельцев по именам сильный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Марселя» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.20.

    Марсельцы еще находятся в чемпионской гонке, и уж точно понесутся вперед с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Лорьян» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Марсельцы быстро возьмут свое
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