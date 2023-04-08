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    Приблизится ли «Лилль» к топ-4?

    «Анже» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Лига 1, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Лилль»
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    «Лилль» идет на 5-м месте
    «Анже» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 18:00 мск. «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Апреля 2023 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 18:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Анже»

    «Анже» проводит откровенно провальный сезон. Ныне команда находится на последнем 20 месте в таблице Лиги 1.

    При этом «Анже» крайне редко побеждает. В 29 сыгранных поединках добыто лишь 2 виктории, и это меньше всех в лиге.

    Коэффициенты матча Анже — Лилль

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    В минувшем туре чемпионата команда избежала неудачи. На своем поле «Анже» разошелся мировой с «Ниццой» со счетом 1:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Коллектив не знает побед 11 предыдущих поединков во всех турнирах при пяти поражениях, так что он — явный аутсайдер игры.

    «Лилль»

    Команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки, поэтому текущее 5-е место должно ее устраивать.

    Главной проблемой клуба является слабая оборона. В 29 матчах «Доги» пропустили уже 37 раз.

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    • В своем предыдущем поединке «Лилль» добыл 3 очка. На своем поле он уверенно одолел «Лорьян» (3:1).

    Причем «Лилль» не проигрывает уже больше месяца — с 19 февраля. Правда, и с ничьими «Доги» заметно зачастили, но все равно они остаются фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Анже» оценивается в 7,31, ничья — в 4,73.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

    Еще один вариант ставки — «Лилль» выиграет 1-й тайм и матч за 1,93, ведь гости — явный фаворит игры.

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    «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Лилль» к топ-4?
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