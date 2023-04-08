«Анже» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 18:00 мск. «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» проводит откровенно провальный сезон. Ныне команда находится на последнем 20 месте в таблице Лиги 1.

При этом «Анже» крайне редко побеждает. В 29 сыгранных поединках добыто лишь 2 виктории, и это меньше всех в лиге.

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В минувшем туре чемпионата команда избежала неудачи. На своем поле «Анже» разошелся мировой с «Ниццой» со счетом 1:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Коллектив не знает побед 11 предыдущих поединков во всех турнирах при пяти поражениях, так что он — явный аутсайдер игры.

«Лилль»

Команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки, поэтому текущее 5-е место должно ее устраивать.

Главной проблемой клуба является слабая оборона. В 29 матчах «Доги» пропустили уже 37 раз.

В своем предыдущем поединке «Лилль» добыл 3 очка. На своем поле он уверенно одолел «Лорьян» (3:1).

Причем «Лилль» не проигрывает уже больше месяца — с 19 февраля. Правда, и с ничьими «Доги» заметно зачастили, но все равно они остаются фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Анже» оценивается в 7,31, ничья — в 4,73.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Лилль» выиграет 1-й тайм и матч за 1,93, ведь гости — явный фаворит игры.